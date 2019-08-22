Несмотря на то, что сбор подписей в парламенте Литвы еще продолжается, оппозиция уже собрала необходимое количество подписей для обращения в Конституционный суд (КС) Литвы, чтобы выяснить, должным ли образом правительству вернули полномочия. Эту информацию DELFI подтвердила лидер оппозиции староста фракции Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен.
Saulius Skvernelis, Viktoras Pranckietis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Подписи собирают, их не будет мало, поэтому скоро обратимся в Конституционный суд", – сказала Чмилите-Нильсен.

По ее словам, цель обращения - выяснить, не противоречит ли протокольное утверждении правительства Конституции.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис считает, что такая процедура Конституции не противоречит, однако замечает, что он может утверждать, что это абсолютно верно.

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"Есть прецедент, такие обстоятельства повторяются нечасто, просто будет возможность высказать свою позицию и КС о том, насколько Устав парламента соответствует Конституции. Я думаю, что он полностью отвечает требованиям Конституции, (…) но я не претендую на абсолютную правду, а правду о нашей Конституции и о том, соответствуют ли ей другие законы, может сказать КС", – сказал Сквернялис.

DELFI напоминает, что в правительстве Литвы сменилось больше половины министров, но сама программа правительства не изменилась. Правительство получило полномочия путем принятия протокольного постановления в парламенте.

По словам специалиста по конституционному праву профессора Витаутаса Синкявичюса, в таком случае в парламенте должны были в обычном порядке обсуждать программу правительства. Бывший министр юстиции, депутат социал-"трудовик" Юозас Бернатонис сказал, что это всего лишь мнение одного специалиста и он, если это потребуется, готов защищать эту позицию в КС.

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