"Подписи собирают, их не будет мало, поэтому скоро обратимся в Конституционный суд", – сказала Чмилите-Нильсен.

По ее словам, цель обращения - выяснить, не противоречит ли протокольное утверждении правительства Конституции.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис считает, что такая процедура Конституции не противоречит, однако замечает, что он может утверждать, что это абсолютно верно.

"Есть прецедент, такие обстоятельства повторяются нечасто, просто будет возможность высказать свою позицию и КС о том, насколько Устав парламента соответствует Конституции. Я думаю, что он полностью отвечает требованиям Конституции, (…) но я не претендую на абсолютную правду, а правду о нашей Конституции и о том, соответствуют ли ей другие законы, может сказать КС", – сказал Сквернялис.

DELFI напоминает, что в правительстве Литвы сменилось больше половины министров, но сама программа правительства не изменилась. Правительство получило полномочия путем принятия протокольного постановления в парламенте.

По словам специалиста по конституционному праву профессора Витаутаса Синкявичюса, в таком случае в парламенте должны были в обычном порядке обсуждать программу правительства. Бывший министр юстиции, депутат социал-"трудовик" Юозас Бернатонис сказал, что это всего лишь мнение одного специалиста и он, если это потребуется, готов защищать эту позицию в КС.