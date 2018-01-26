Фракция Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) объявила, что приостанавливает подписание соглашения, пока "нет ясной позиции премьер-министра и правительства по вопросу перспективы финансирования обороны". Консерваторы намерены пригласить премьера Саулюса Сквернялиса для выяснения этого вопроса.

"Самая большая проблема - финансирование. Формулировка, имеющаяся в тексте, очень обтекаемая, что по достижении 2% далее финансирование будет равномерно расти. Что значит Равномерно? В нашей программе сказано, что мы должны достичь финансирования в 2,5%, мы всегда боролись за это", – сказал BNS лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

Глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Витаутас Бакас сказал, что указанная в соглашении установка – компромиссная. В документе сказано: "В 2018 г. на финансирование обороны мы выделили 2% ВВП, будет добиваться ежегодного равномерного повышения финансирования".

"Само соглашение, проект, формулировка – компромиссное соглашение между партиями. Если вы помните, соцдемы, "Порядок и справедливость" выступают за два процента, а такая формулировка позволяет иметь решение на 2019 и 2020 год", – сказал Бакас, заметив, что формулировка означает минимум 2% плюс равномерный рост.

Однако глава соцдемов Гинтаутас Палуцкас сказал, что не подпишет такое соглашение. Соцдемы предлагают свой вариант – не больше 2% ВВП, а повышение финансирования возможно только после выделения необходимых средств на решение социальных проблем.

"Существенная установка нынешнего соглашения – последовательное повышение финансирования обороны. Эта формулировка нам не подходит, мы предлагаем альтернативную – мы как обязательство перед НАТО гарантируем 2% ВВП, а повышение финансирования возможно при соответствующих экономических предпосылках", – сказал Палуцкас.

"Мы представили альтернативную формулировку, к которой не прислушались,пока формулировку не изменят, мы не подпишем, по указанным мною причинам", – подытожил Палуцкас.

Глава фракции Движения либералов Эугениюс Гентвилас сказал, что партия готова подписать соглашение, для них главное – не останавливаться на 2%, а постепенно увеличивать финансирование.

"Для нас самой большой проблемой было бы, если бы как когда-то сказал спикер (Викторас Пранцкетис – BNS), 2% - и хватит. Нет, мы говорим, 2% и больше", – сказал Гентвилас.

Глава "Порядка и справедливости" депутат Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что подписал бы соглашение, но не видит от него реальной пользы.

"Сначала я говорил, что был предложен ненужный проект. Но министр иностранных дел хочет, чтобы партии подписали, хотя по сути подписано соглашение с НАТО, есть обязательства. Мы можем его подписать, если это принесет пользу, я им говорил: "Хорошо, мы можем, но какая от этого польза?"

Премьер Сквернялис заметил, что в этом году Литва выделила на оборону 2% от ВВП, и рост не остановится.

"Конечно, мы будем равномерно повышать финансирование. На сколько, в каком размере, мы увидим при прогнозировании бюджета на 2019 год", – сказал премьер.

В этом году на оборону выделено 2,06% ВВП, это на 149,2 млн. евро больше, чем в прошлом, всего 873 млн. евро.