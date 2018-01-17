Оппозиция инициирует парламентское расследование в отношении земель, принадлежащих председателю правящего Литовского союза крестьян и зеленых ("аграриев") Рамунасу Карбаускису и членам его семьи.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Karolina Pansevič

Консерваторы и либералы предлагают выяснить, какие физические и юридические лица владеют землей сельскохозяйственного назначения площадью более 200 гектаров, когда крупные сельскохозяйственные участки приобретают и накапливают лица, которые сами не осуществляют сельскохозяйственную деятельность, не живут в Литве и "вообще не имеют ничего общего с сельским хозяйством".

Парламентское расследование также выяснит ситуацию, связанную с импортом удобрений, прочие вопросы, которые были заданы Р. Карбаускису в публичном пространстве в последнее время и связанные с деятельностью Agrokoncernas.

Предлагается сформировать комиссию из 13 депутатов, у которых есть право работы с секретной информацией. Как сообщил BNS лидер оппозиционного Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис, подписи планируется начать собирать в ближайшее время.

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