Оппозиция Cейма Литвы подтвердила, что не будет участвовать в голосовании об отставке спикера

"Наша позиция не меняется. Мы озвучивали ее и раньше, что в голосовании об отставке председателя Сейма участвовать не будем", – сказала журналистам лидер парламентской оппозиции, либерал Виктория Чмилите-Нильсен.

По ее словам, голосование об отставке спикера станет первым испытанием для новой-старой правящей коалиции.

"Мы наблюдаем такую "мыльную оперу" последний месяц, когда имитируется очень много действий, но по сути ничего не меняется. Говорят о новой коалиции, но деятели все старые. Мне кажется, что все согласны, что это и может быть тестом для этой новой-старой коалиции – реальна ли она, или эти голоса на самом деле являются поддержкой их стремлений, целей, или же договорено о распределении постов. Для них это будет прекрасный повод провериться", – сказала В. Чмилите-Нильсен.

После состоявшегося в среду заседания президиума Литовской социал-демократической трудовой партии ее глава Гедиминас Киркилас и лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис сообщили, что во вторник планируется проголосовать по вопросу об отставке В. Пранцкетиса с должности председателя Сейма, если он сам к тому времени не уйдет в отставку.

В четверг В. Пранцкетис повторил, что сам уходить не намерен.

Кроме того, Г. Киркилас и Р. Карбаускис заявили, что если спикер не будет уволен, то запланированный к подписанию в пятницу договор о коалиции не будет действителен.

Представители оппозиции напомнили, что лидер "аграриев" ранее упоминал, что если В. Пранцкетис останется во главе Сейма, то это приведет к досрочным парламентским выборам.

"Мы ждем следующего вторника. Если так сложится, что председатель сейма победит по результатам голосования, а это возможный сценарий, то Р. Карбаускис публично дал обязательство, что в таком случае будут досрочные выборы", – сказала лидер оппозиции.