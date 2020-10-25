Оппозиционные консерваторы победили на выборах в парламент, возможна коалиция с либералами

Кандидат консерваторов на должность премьер-министра Литвы Ингрида Шимоните в воскресенье вечером объявила, что выступает с инициативой формирования правящей коалиции с двумя либеральными партиями, а после того, как возглавит правительство, намерена поменять модель управления коронавирусом.

По окончательным данным, партия Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) обеспечили себе 50 мандатов, правящий сейчас Литовский союз крестьян и зеленых - 32 мандата.

Потенциальные партнеры консерваторов Движение либералов и Партия свободы получили 13 и 11 мандатов соответственно. Это значит, что эти три партии могут получить в правоцентристской коалиции в Cейме 74 мандата из 141.

Согласно данным, в Cейме у социал-демократов будет 13 представителей, у Партии труда - 10.

У Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей и Литовской социал-демократической партии труда будет по три мандата.

По одному мандату будет у Литовского союза зеленых и "Свободы и справедливости".

Эти данные отражают результаты по всем 1914 участкам.