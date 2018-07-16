Вигаудас Ушацкас, бывший министр иностранных дел, экс-посол в США, Великобритании, Афганистане и России, директор Европейского университета при Каунасском технологическом университете:

Встреча рискованная, поскольку Д. Трамп принимает решения, как шоумен, инвестор. Он создает шумовую ширму, из которой извлекает пользу. Он не верит в либеральную демократию, международные правила, ему не нравятся международные организации. Он знает, что США для Европы важнее, чем Европа для США, особенно в сфере обороны. Он хочет показать американским избирателям, что способен разрешать конфликты, что является лидером. В Сингапуре - с Ким Чен Ыном, в Хельсинки - с В. Путиным.

Трудно прогнозировать встречи лидеров государств, особенно таких, как Д. Трамп и В. Путин, всегда бывают потенциальные опасности. Оба сейчас нацелены на Евросоюз, оба ставят свои страны выше других, и это может их объединить. А Д. Трамп еще и не слушает своих ближайших советников. Год назад на встрече с В. Путиным, вопреки советам, он договорился учредить двухстороннюю комиссию по вопросам кибербезопасности. Позднее последовало решение об отзыве роты военных США из Литвы. Совпадение? Тогда я говорил, и сейчас считаю, что нет. Давайте не будем наивными.

Что создаст прямую опасность для Литвы и всего региона? Прежде всего, односторонний отзыв американских военных учений в Балтийских странах. Когда я спросил во время дискуссий командующего силами НАТО и США в Европе, генерала Кёртиса М. Скапетротти о такой опасности, он был более чем дипломатичным и избегал прямого ответа. Я боюсь, что это может стать еще одним сигналом неприятных сюрпризов.

Еще одна угроза - публичный или частный намек Д. Трампа на то, что Крым - это часть России. В итоге никто не будет знать всего о том, о чем будут говорить лидеры на их конфиденциальной встрече до начала официальных переговоров. Поэтому для нас хорошей новостью из Хельсинки было бы отсутствие новостей.

Кястутис Гирнюс, доцент Института международных отношений и политики Вильнюсского университета.

Серьезных опасностей нет. Д. Трамп почти ничего не знает о Балтийских государствах, и они его совершенно не заботят. Он, скорее всего, уделит внимание новым санкциям в отношении Ирана, Северной Кореи. Балтийские страны для В. Путина также не имеют значения, по сравнению с прочими вопросами. Во время срока полномочий Д. Трампа США решили продать оружие Украине, призывают НАТО увеличивать оборонные расходы (а это снижает безопасность России), жестко критикуют Nord-Stream 2.

Беспокойство должны вызывать утверждения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Грузия в длительной перспективе может стать членом НАТО, а для России это красная линия, что демонстрируют и ее действия после замечаний Бухарестского саммита 2008 года о возможном членстве Грузии и Украины. Я полагаю, что он уделит внимание этим вопросам, обновлению договоров по ядерным вооружениям или ракетам (гонка вооружений для России - роскошь), а также Сирии, стремясь убедить Трампа, в том, что он не ошибается, пытаясь вывести оттуда американских военных.

Я очень сомневаюсь в том, что В. Путин спросит Д. Трампа о том, будет ли он предлагать прекратить учения НАТО в Балтийских странах. Параллельный шаг вызывал критику в Южной Корее, и Трамп знает, что это вызовет бурю в Конгрессе и в Республиканской партии.

У Д. Трампа нет конкретных целей, он хочет показать, что в отличие от Барака Обамы, он способен договориться с В. Путиным и воздействовать на него. Для В. Путина важен сам факт встречи, а не какие-либо конкретные соглашения. Встреча подтверждает вес России в мировой политике и открывает двери к тому, чтобы последовательно призывать некоторые страны ЕС сопротивляться санкциям, применяемым в отношении России.

Витаутас Кяршанскас, политолог, аналитик Центра Восточно-европейских исследований:

Я не могу совершенно исключить опасность угрозы. То, что с перспективы глобальных интересов США может казаться Д. Трампу незначительными вещами, которые можно обменять на какую-либо выгоду для него по важному вопросу, для Литвы может стать существенным вызовом в сфере безопасности. Более того, это не тот президент, который в публичной риторике четко проводит красные линии, а именно это становится основанием поднимать подобные вопросы.

Например, безопасность региона Балтийского моря и вызовы, связанные с милитаризацией Калининградской области. Д. Трамп не опроверг, что он мог бы договориться об отзыве участия США в военных учениях в Балтийском регионе. Однако я также считаю, что именно по причине того, что в команде Д. Трампа есть люди, углубленные в вызовы трансатлантических партнеров, особенно в вызовы безопасности восточных членов НАТО, в подготовленных для президента позициях для соглашения подобных возможных "разменных монет" нет.

В целом, Д. Трамп смотрит на мир с точки зрения силы, поэтому и встреча с В. Путиным происходит для демонстрации мощи США: в начале года он добился значительного увеличения военного бюджета, а на пресс-конференции на саммите НАТО говорил о достигнутых соглашениях по значительному увеличению всего оборонного бюджета Альянса. С учетом проделанной работы - введения новых санкций в отношении России, продажи оружия Украине, укрепления вооруженных сил США в Европе, а не риторики, которая вынуждает сомневаться, я не думаю, что встреча Д. Трампа в Хельсинки может быть опасной для Литвы.