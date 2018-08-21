Олег Сенцов голодает уже 100 дней

"100 дней голодает Олег Сенцов. Страшная цифра. Человеческая жизнь – высшая ценность. Требуем от РФ немедленно освободить Олега", - написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

100 днів голодує О.Сенцов. Страшна цифра.Людське життя - найвища цінність.Вимагаємо від РФ негайно звільнити Олега pic.twitter.com/kL46H0BcYm— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) August 21, 2018

Беца также обратилась к партнерам Украины и международным организациям с просьбой усилить давление на РФ для освобождения Сенцова и других украинских политзаключенных в России, сообщает "Украинская правда".

Звертаємось до наших партнерів та міжнародних організацій посилити тиск на РФ задля #SaveOlegSentsov та звільнення укр політв'язнів в РФ— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) August 21, 2018

11 августа в российских и мировых СМИ появилась информация о возможном освобождении украинского режиссёра Олега Сенцова из исправительной колонии "Белый медведь" в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Вскоре Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России опровергло это сообщение. По информации агентства "Интерфакс", Олег Сенцов по-прежнему находится в колонии и продолжает голодовку, объявленную им 14 мая 2018 г.

Напомним, что в конце июня 2018 г. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала российские власти освободить всех украинских граждан, признанных политзаключёнными по сфабрикованным или политически мотивированным обвинениям. Инициатором проведения внепланового заседания бюро ПАСЕ стал литовский депутат, член Европейской народной партии Эмануэлис Зингерис. По его словам, спустя полтора месяца после принятия соответствующей резолюции по украинским политическим заключённым, находящимся в российских местах лишения свободы, члены Совета Европы готовят обращение непосредственно к президенту России Владимиру Путину.

"После принятия декларации по Олегу Сенцову и другим политическим заключённым, думаю, прямо к президенту России Владимиру Путину от имени Совета Европы должен обратиться премьер Хорватии, которая сейчас руководит Советом Европы, или господин Янгланд. Эти два человека ответственны за исполнение резолюции. Она должна иметь форму добавочного обращения", – сообщил Эмануэлис Зингерис.

Политик напомнил, что во время голосования по резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, основанной на подготовленном лично Эмануэлисом Зингерисом докладе о 70 украинских гражданах, находящихся в российских местах лишения свободы, в зале заседаний не было никого, кто бы сопротивлялся её принятию.

"Это критический момент. Мы не можем ждать случая от Олимпиады до Олимпиады: всемирная общественность должна заниматься не только "реалполитикой", и для этого есть Совет Европы", – подчеркнул Эмануэлис Зингерис.