Главизбирком Литвы 2 июня подтвердил окончательные результаты президентских выборов в Литве.
© DELFI / Karolina Pansevič

Согласно официальным данным, экономист Гитанас Науседа 26 мая получил на выборах 65,68% голосов. За него проголосовали 881 496 жителей Литвы.

За кандидата консерваторов Ингриду Шимоните во втором туре проголосовали 33,04% избирателей. За нее голосовали 443 394 избирателя.

Эти результаты единогласно утвердили 13 членов ГИК. 7 июня Науседе вручат свидетельство президента Литвы.

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