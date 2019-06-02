Согласно официальным данным, экономист Гитанас Науседа 26 мая получил на выборах 65,68% голосов. За него проголосовали 881 496 жителей Литвы.

За кандидата консерваторов Ингриду Шимоните во втором туре проголосовали 33,04% избирателей. За нее голосовали 443 394 избирателя.

Эти результаты единогласно утвердили 13 членов ГИК. 7 июня Науседе вручат свидетельство президента Литвы.