Согласно официальным данным, экономист Гитанас Науседа 26 мая получил на выборах 65,68% голосов. За него проголосовали 881 496 жителей Литвы.
За кандидата консерваторов Ингриду Шимоните во втором туре проголосовали 33,04% избирателей. За нее голосовали 443 394 избирателя.
Эти результаты единогласно утвердили 13 членов ГИК. 7 июня Науседе вручат свидетельство президента Литвы.
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