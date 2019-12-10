Окончательное решение по бюджету на 2020 год будет принято на следующей неделе

10 декабря на пленарном заседании парламента Литвы во второй раз обсуждался проект бюджета на 2020 год.
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После часовых обсуждений состоялось голосование по дате принятия бюджета на следующий год.

Последнее голосование намечено на 17 декабря. За проголосовали 70 депутатов, против 11, еще 27 воздержались.

Согласно бюджету правительства в следующем году в бюджет поступит 11,559 млрд. евро. Расходы бюджета составят 12,705 млрд. Подробности об источниках представлены в графике.

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Правящие признали, что с 1 января 2020 года налога на крупные торговые центры не будет, поэтому министр финансов Вилюс Шапока сказал, что проект бюджета еще будут править.

"После того как уменьшатся доходы, нужно будет покрыть это снижением расходов. Это можно сделать за счет внесенных депутатами предложений, а варианты есть разные, есть альтернатива, которая поможет исправить ситуацию", – сказал Шапока.

В пояснении к бюджету сказано, что парламент, госведомства и учреждения предлагали правительству увеличить выплаты почти на 1,8 млрд. евро, но было решено увеличить их на 89,8 млн. евро.

"Большую часть этой суммы – 54,3 млн. евро – выделят на повышение зарплат, больше всего на повышение зарплат учителей (15,6 млн.), воспитателей детских садов (11,2 млн.), специалистам, работающим в системе образования (10,3 млн.), работникам сфер культуры и искусства (6,3 млн.), преподавателям вузов и ученым (4,6 млн.), работникам Департамента полиции (3,5 млн.), работникам пожарной безопасности (1,5 млн.), работникам Государственной продовольственно-ветеринарной службы (1,3 млн.)", – сказано в документе.

Также сказано, что с учетом решения парламента, доходы от акцизов в следующем году уменьшатся на 20,3 млн., налоги на недвижимость – на 5,6 млн.

Кроме того, доходы бюджета за счет транспортных компаний снижают на 9 млн., а с лотерей на 4,5 млн.

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