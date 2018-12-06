Портал сообщает, что Линас Линкявичюс заявил: "Мы осуждаем физическое блокирование Россией Керченского пролива и захват украинских кораблей. Это нельзя истолковать иначе как акт агрессии и нарушение морского права. Такие действия представляют угрозу безопасности всего региона".

Позже на портале Delfi появилась статья Линкявичюса на эту тему. В ней министр продолжил свою мысль.

"Обратили внимание на появившуюся на интернет-портале Delfi авторскую статью министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, в которой он отметился оскорбительными высказываниями в адрес России и ее руководства в привязке к недавним событиям в Керченском проливе. Это не первая хамская выходка со стороны официального Вильнюса, ведущего курс на обострение отношений с нашей страной с тем, чтобы отвлечь внимание от множащихся проблем у себя дома.

Такой подход идет вразрез с интересами литовского народа, которым — убеждены в этом — отвечало бы взаимовыгодное добрососедское сотрудничество с Россией. Вообще хамство для министра иностранных дел — это мелко", – заявила Захарова.

Вероятно, Захарова имела в виду текст Линаса Линкявичюса "Еще одно испытание наших ценностей".

В статье министр вспоминает некоторых печально известных европейских диктаторов, замечая, что диктаторы есть и в наши дни, но их лидерство обречено на крах, однако перед этим оно может привести к многочисленным невинным жертвам.

Не называя этих диктаторов, Линкявичюс пишет: "Нынешний российский лидер демонстрирует силу, бряцает оружием, заявляет, что представляет мировую мощь. Но параллельно он цинично и без зазрения совести нарушает международное право, оккупирует 20% территории Грузии, инспирирует "замороженный конфликт" в Приднестровье, аннексирует Крым, осуществляет агрессию в Восточной Украине.

Последнее испытание терпения и прочности основ европейских ценностей – военные действия у берегов оккупированного Крыма. Напали, обстреляли и захватили три украинских корабля, которые законно шли в свой порт в Мариуполе".

Далее на сайте сообщается, что 4 декабря председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил создать неформальную рабочую группу с участием депутатов Европарламента, которые будут готовы пойти на диалог, сообщает «Парламентская газета».

С подобной инициативой он выступил во время переговоров с европарламентарием от Литвы, бывшим президентом этого государства, заместителем председателя группы "Европа свободы и прямой демократии" Роландасом Паксасом.

По словам Володина, депутаты ЕП должны понять, что Россия выступает за равный диалог, который базируется на принципах невмешательства в дела друг друга. Европарламентарий поддержал его инициативу и назвал ее своевременной.

"Однако в Европарламенте диалог отсутствует. Как и обсуждение вопросов, которые было бы правильно, прежде чем выносить на обсуждение в Европарламенте и тем более принимать решение, обсудить со своими коллегами и поинтересоваться их мнением", — отметил Володин. Он также рассказал, что возглавить неформальную рабочую группу может вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Паксас высказал предположение, что в 2019 году политический вектор ЕП может поменяться. По его мнению, на предстоящих выборах могут выиграть другие силы.

Он также выразил сожаление, что Евросоюз не уловил сигнал из Лондона, когда миллионы людей проголосовали за выход Великобритании из ЕС.

"Моя цель — говорить со всеми. Лучше длинный разговор, чем короткая война", — сказал Паксас.

"Такое д...мо может проглотить только Паксас: "Володин на встрече с Паксасом также утверждал, что Россия не проводила бы учения в Калининграде, если бы не активность НАТО у ее границ". Но эта марионетка (буратино) очень подходит для распространения дезинформирующих новостей для литовских пользователей", – писал в Facebook депутат Арвидас Анушаускас.