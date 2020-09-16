28 сентября состоится встреча президента Франции и президента Литвы Гитанаса Науседы.
Пресс-служба президента сообщает, что во время визита главы Литвы и Франции обсудят вопросы повести ЕС, НАТО, безопасности в регионе, а также двустороннее сотрудничество в сфере торговли, экономики, науки, инноваций и культуры.
29 сентября президенты Франции и Литвы посетят французских военных, которые служат в батальоне НАТО. Лидер Франции планирует принять участие в торжественной церемонии на Антакальнисском кладбище, встретиться с литовской академической общиной. По случаю этого визита также состоится круглый стол представителей литовского и французского бизнеса. Во время дискуссии за круглым столом обсудят возможности сотрудничества в сфере информационных и финансовых технологий, возобновляющейся энергетики, а также кибернетической безопасности.
Президент Франции с супругой посетят Литву в первый раз.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Коронавирус показал реальную картину: пока одни в очереди ждут смерти, другие попадают к врачам без проблем (6)
В среду утром рабочая группа парламентской...
В черном списке Литва оказалась первой: если бы это волновало страну, то реакция была бы мгновенной (67)
Литва по уровню благосостояния детей среди развитых...
За сутки в Литве подтверждено 45 новых случаев коронавируса (3)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 45 новых случаев...
Официально: Литву посетит президент Франции Макрон с супругой (22)
В конце сентября Литву с официальным визитом посетит...
В Шакяйском районе вандалы изрисовали плакат с фотографией премьера Литвы (11)
В Шакяйском районе вандалы изрисовали краской плакат с...