Официально: Литву посетит президент Франции Макрон с супругой

28 сентября состоится встреча президента Франции и президента Литвы Гитанаса Науседы.

Пресс-служба президента сообщает, что во время визита главы Литвы и Франции обсудят вопросы повести ЕС, НАТО, безопасности в регионе, а также двустороннее сотрудничество в сфере торговли, экономики, науки, инноваций и культуры.

29 сентября президенты Франции и Литвы посетят французских военных, которые служат в батальоне НАТО. Лидер Франции планирует принять участие в торжественной церемонии на Антакальнисском кладбище, встретиться с литовской академической общиной. По случаю этого визита также состоится круглый стол представителей литовского и французского бизнеса. Во время дискуссии за круглым столом обсудят возможности сотрудничества в сфере информационных и финансовых технологий, возобновляющейся энергетики, а также кибернетической безопасности.

Президент Франции с супругой посетят Литву в первый раз.