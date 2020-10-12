Одномандатные округа: после первого тура три победителя, лидируют консерваторы

Ольшевский в Медининкском округе набрал почти 53%, социал-демократа Робертаса Духнявичюса (14%).

Вице-мэр Шальчининксого района Петкевич одержала победу в Шальчининкско-Вильнюсском округе (почти 60%), оставив на втором месте кандидата Партии труда Алицию Щербайте (18%).

Шимоните в Анатакальнисском округе получила 61% голосов.

По данным на 6 ч. утра в 36 одномандатных округах лидировали консерваторы, в 13 – кандидаты Литовского союза крестьян и зеленых, в 5 социал-"трудовики", в 4 – социал-демократы Литвы.