"Один за всех, и все за Литву": трое политиков-мушкетеров собрались на выборы

В среду на пресс-конференции в сейме политики представили название будущей партии и лозунг.

Было решено, что объединение будет называться "Свобода и справедливость", а на парламентские выборы политики пойдут под лозунгом "Один за всех, и все за Литву".

"Не зря говорится, что собрались три мушкетера", – заявил на пресс-конференции лидер партии "Порядок и справедливость" Р. Жемайтайтис.

Этот лозунг напоминает использованный в романе Александр Дюма "Три мушкетера" "Один за всех, и все за одного".

Новую партию планируется создать в мае.

В ноябре прошлого года партия "Порядок и справедливость", Литовский союз свободы (либералы) и движение "Вперёд, Литва" подписали соглашение о сотрудничестве на парламентских выборах.

Выборы в сейм Литвы состоятся в октябре этого года.

У возглавляемого А. Зуокасом Союза свободы и движения А. Паулаускаса "Вперед, Литва" в данный момент нет представителей в сейме. Партия "Порядка и справедливости" утратила фракцию в сейме, когда ее покинуло большинство членов. Последние создали фракцию "Во благо Литвы", и сейчас они учреждают новую партию.