"Руководство оценит", – сказала в среду журналистам в Сейме политик, отвечая на вопрос о том, намерена ли она уходить в отставку.

"Я вижу, что нужно взять на себя ответственность и исправить ситуацию. Подписи людей свидетельствуют о том, что ситуация плохая, как министр я обязана принять ответственность, но руководство также должно представить оценку. Я к ним прислушаюсь", – сказала Р. Тамашунене.

Она сказала, что ценит позицию граждан, но напомнила, что руководит Министерством внутренних дел всего несколько месяцев.

Р. Тамашунене убеждена, что сделала все, что следовало, и что было возможно.

По ее словам, реакция была быстрой, и были выполнены все просьбы Комиссии по экстремальным ситуациям Самоуправления города Алитуса, помогли привлечь экспертов при подготовке стратегии тушения пожара, была обеспечена помощь полиции.

Недовольство министром внутренних дел возникло после ее посещения в воскресенье места пожара и решения не объявлять экстремальную ситуацию на государственном уровне.

В интернете начался сбор подписей под петицией по поводу увольнения министра внутренних дел.

"Экологическое бедствие в Алитусе явно показало, что правительство совершенно не обеспечивает безопасности граждан своей страны в случае бедствий, не способно предоставить хоть какую-то реальную помощь, представители правительства, прибывшие на место катастрофы на шестой день, не очень разбирались в ситуации, лишь мешали работе и никакой реальной помощи не предложили, мало этого, оставили Алитусское самоуправление и его мэра разбираться самим, а министр еще укоряла его в пиаре и заявила, что за все убытки населения и компаний будет отвечать само самоуправление", – говорится в петиции.

В ней также отмечается, что Р. Тамашунене публично заявила, что помощь предоставляется, хотя реально все работы выполнил мэр города Алитуса.

Эту петицию в среду подписали более 27 тыс. лиц.

Пожар на предприятии по переработке покрышек в Алитусе возник в ночь минувшей среды. В пятницу пожар был локализован, однако пожарники до сих пор продолжают работать на месте происшествия, поскольку покрышки еще дымятся.

Р. Тамашунене стала главой МВД в конце августа, когда представляемая ею Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей стала членом правящей коалиции.