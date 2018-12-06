Бывший лидер литовского Движения либералов Элигиюс Масюлис, обвиняемый в политической коррупции, в четверг заявил о том, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Клайпеды.
Šarūnas Gustainis, Eligijus Masiulis, Raimondas Kurlianskis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Я считаю, что у людей вокруг глаза открыты, я хочу, чтобы и Клайпеда открыла глаза, поэтому выдвигаю свою кандидатуру в мэры города Клайпеды", – написал на своей страничке в социальной сети "Фейсбук".

"Я вижу, что у людей вокруг глаза открыты, я хочу, чтобы и Клайпеда открыла глаза, поэтому выдвигаю свою кандидатуру в мэры города Клайпеды", – написал на своей страничке в "Фейсбуке".

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Кандидатов или списки кандидатов обычно выдвигают политический партии или общественные избирательные комитеты, однако кандидатом в мэры можно выдвинуть собственную кандидатуру и самостоятельно.

В 2016 году Э. Масюлис покинул активную политику, когда ушел из сейма и должности председателя Либерального движения, а правоохранительные органы предъявили ему подозрения в том, что он взял взятку у вице-президента концерна MG Baltic Раймундас Курлянскиса.

Это дело сейчас рассматривается в Вильнюсском окружном суда.

В данный момент Э. Масюлис возглавляет рекламное агентство Versanus.

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