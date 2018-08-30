Обвиняемый в деле о политической коррупции концерна MG Baltic бывший заместитель председателя Партии труда Витаутас Гапшис говорит, что это политическое дело.
Vytautas Gapšys
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Это дело политическое, политический контекст важен, я надеюсь, что зал суда не станет местом сведения счетов политических партий", - сказал В. Гапшис, давая в четверг показания Вильнюсскому окружному суду.

Он сказал, что надеялся, что прокурор снимет предъявленные ему обвинения.

Прокуроры утверждают, что бывший вице-президент концерна MG Baltic Раймондас Курлянскис дал взятку на сумму более 27 тыс. евро бывшему парламентарию В. Гапшису.

Адвокат Вайдотас Свидярскис говорил, что В. Гапшис обвиняется за взятку с целью повлиять на определенных членов Партии труда, однако они ничего об этом не знали.

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