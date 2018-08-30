"Это дело политическое, политический контекст важен, я надеюсь, что зал суда не станет местом сведения счетов политических партий", - сказал В. Гапшис, давая в четверг показания Вильнюсскому окружному суду.
Он сказал, что надеялся, что прокурор снимет предъявленные ему обвинения.
Прокуроры утверждают, что бывший вице-президент концерна MG Baltic Раймондас Курлянскис дал взятку на сумму более 27 тыс. евро бывшему парламентарию В. Гапшису.
Адвокат Вайдотас Свидярскис говорил, что В. Гапшис обвиняется за взятку с целью повлиять на определенных членов Партии труда, однако они ничего об этом не знали.
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