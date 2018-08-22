Общественники Литвы озадачены намерением членов Сейма встретиться с официальными властями Тибета

Командированные правлением сейма Литвы в Китай пять парламентариев намерены посетить Тибет и встретиться с представителями местных властей. Члены сейма говорят, что на этих встречах поднимут вопросы положения местного населения, между тем представители неправительственных организаций (НО) Литвы убеждены, что сам визит литовских политиков в Тибет продемонстрирует расположение к введенному там Пекином порядку.
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В среду в Китай отбывают член фракции Литовского либерального движения Юозас Баублис, представители "социал-трудовиков" Альгирдас Буткявичюс и Артурас Скарджюс, "аграрий" Альгимантас Киркутис и консерватор Казис Старкявичюс. Все они состоят в Группе сейма по межпарламентским связям с Китайской Народной Республикой. Китай также намерены посетить делегации Латвии и Эстонии.

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Помимо других встреч, парламентарии встретятся с Тибете с председателем Постоянного комитета Народного конгресса этого автономного региона.

Глава литовской делегации А. Буткявичюс говорит, что после июньского визита духовного лидера Тибета Далай-Ламы в Литву парламентарии смогут сформировать всестороннее мнение о ситуации в регионе.

"Знаете, мнение обычно формируешь, когда располагаешь информацией из разных источников. У нас тут, возможно, одна информация, там мы услышим другую информацию, и тогда можно будет принимать определенные решения, какова там ситуация на самом деле", - сказал политик BNS во вторник.

"Я считаю, что во время ужина будет затронут вопрос о ситуации в Тибете потому, что Далай-лама недавно был в Литве и сформулировал определенные мысли, которые мы зафиксировали", - добавил он.

А. Буткявичюс сказал, что темы бесед с китайскими представителями согласованы с МИД Литвы.

Между тем представители НО говорят, что уже одним своим визитом в Тибет парламентарии продемонстрируют, что признают проводимую там Пекином политику.

Тибет утратил автономию от Китая в 1951 году, когда Пекин ввел войска на эту провозгласившую независимость территорию.

Китай утверждает, что тогда освободил Тибет, однако многие местные жители и часть международного сообщества обвиняют центральные власти в притеснении на религиозной почве и уничтожении тибетской культуры.

Пекин отвечает, что в Тибете во время китайского правления имеют место крупные социально-экономические достижения, а культурное и религиозное наследие пользуется уважением и находится под защитой.

Директор общественного учреждения Tibeto namai ("Тибетский дом") Витис Видунас сказал BNS, что визит парламентариев "досаден и достоин сожаления".

"Эта встреча с администрацией оккупированной территории является очевидной поддержкой политики коммунистического режима Китая в этом регионе", - сказал В. Видунас BNS.

"Ведь наши политики не едут в оккупированный Крым", -сказал глава Tibeto namai.

В сейме Литвы также создана временная Группа солидарности с тибетцами. Член этой группы, консерватор Моника Навицкене призвала отправляющихся в Китай парламентариев пользоваться возможностью задать вопросы с критикой.

"Если речь пойдет только о том, как все хорошо, то я не считаю, что в этом будет какой-то большой смысл или добавленная стоимость", - сказала BNS политик.

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