По словам министра, в рассматриваемом на этой неделе правительством проекте бюджета, заложено, что оборонные расходы увеличатся на 149,2 млн. евро до 873 млн. евро, сообщает BNS.
"Представленный Cейму проект бюджета соответствует поставленной цели - потребности системы министерства обороны в 2018 году будут удовлетворены, и будет выполнено требование НАТО о финансировании бюджета. По планам 2,06%", - сказал Р.Кароблис BNS.
Позже пресс-секретарь министра уточнила проект бюджета - 2,006% ВВП.
Министр утверждает, что, если экономика будет расти быстрее, чем прогнозируется, и нынешняя сумма составит менее 2% ВВП, то расходы можно будет увеличить в течение года.
В этом году Литва выделила на нужды обороны 723 млн. 800 тыс. евро - 1,8% ВВП.
По стандартам НАТО, страны Альянса обязались стремиться выделять на оборонные нужды 2% ВВП. Литва и Латвия впервые достигнут этого показателя в следующем году. В этом году этот порог переступили США, Греция, Великобритания, Эстония, Польша и Румыния.
Президент США Дональд Трамп оказывает давление на европейских союзников с целью повышения оборонных ассигнований.
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