"Мы видим навязываемый нам фасадный образ, а о реальной картине, я полагаю, могли бы рассказать и господин (экс-премьер Альгирдас – BNS) Буткявичюс, и я", – сказал С. Сквернялис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

"В итоге эта "тюльпановая электронная почта" иллюстрирует, что о наших политиках она думает, что делает. Это не срежиссировано, не представленные заранее вопросы интервью, это просто такая реальность", – добавил он.

Говоря о "тюльпановой электронной почте" С. Сквернялис имел в виду опубликованную СМИ весной переписку главы государства с обвиняемым по делу о коррупции бывшим лидером либералов Элигиюсом Масюлисом, которая имела место несколько лет назад.

В 2014-2016 годах Д. Грибаускайте переписывалась с Э. Масюлисом с электронной почти tulpes@lrpk.lt. По-литовски слово tulpes означает тюльпаны.

Президент Литвы: это кризис отношений властей и общества

Президент Литвы Даля Грибаускайте утверждает, что правительственного кризиса в Литве нет, есть кризис отношений правящего большинства с обществом.

"Я считаю, что это кризис отношений правящего большинства с обществом, а не правительственный кризис", – заявила она в среду телепередаче "Тема дня" литовского национального радио и телевидения LRT.

Глава государства отмечает, что вместо общения со специалистами разных сфер, представителями общественности, возможности прислушаться к их замечаниям, критики, правительство высокомерно бульдозерными методами продвигает реформы. По ее словам, так был утвержден и штатный порядок оплаты труда учителей.

Д. Грибаускайте отметила, что "хаос по причине этого высокомерного всезнания имеется не только в образовании, но и в других сферах".

"Мы видим, что если в первый год это большинство училось и старалось слышать, что-то делать, то второй год в основном был посвящен демонстрации силы, демонстрации бульдозера, уже и слушать не обязательно, они и так хорошо знают, прислушиваться не нужно. Очевидно, это вызвало противостояние между общественностью, правительством и правящим большинством", – рассуждала глава государства.

Она предупредила, что неуважение к людям и высокомерие властей могут привести к серьезному кризису, как показали беспорядки во Франции.

"Ничего нового. Действительно ничего нового. Уже десять лет та же риторика", – сказал премьер С. Сквернялис, реагируя на критику президента.

Принятый во вторник Сеймом проект бюджета следующего года президент Литвы назвала "бюджетом дележки денег". Она утверждает, что в нем нет ни налоговой реформы, ни какой-либо другой реформы.

"На самом деле денег не стало больше, но реальных реформ так и нет, больше перекладываем из одного кармана в другой. Результаты роста немного поделили, рассыпали и пытаемся, чтобы это удовлетворило всех", – сказала Д. Грибаускайте.

"Проблема не в самом бюджете, а в том, как он был принят. Как власти говорят со своими людьми", – акцентировала она.

Президент предлагала свою помощь министру образования и науки, премьеру по вопросу штатной модели оплаты труда учителей, но получила ответ, что они сами разберутся.

По ее словам, она вмешалась только, когда последовала отставка трех министров, тогда она выдвинула свои предложения по модели штатной оплаты.

Часть учителей, требуя усовершенствовать штатную модель оплаты труда, с 12 ноября объявили бессрочную забастовку. Несколько десятков учителей обосновались в министерстве образования и не покидают его. В воскресенье в Вильнюсе состоялся митинг в поддержку учителей, в нем приняли участие около 6 тыс. человек.