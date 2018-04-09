По мере того как срок полномочий Дали Грибаускайте на посту президента Литвы подходит к концу, растет число потенциальных кандидатов на пост президента. 9 апреля о своем решении принять участие в президентских выборах заявил европарламентарий Валинтинас Мазуронис, а 8 апреля - депутата Аушра Малдейкене
Aušra Maldeikienė ir Valentinas Mazuronis
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"Президентские выборы начались. Мне кажется, что они странные. Кандидатов, кажется, много, но никто не признается (…). Это Литва, кто как умеет, тот так и танцует. Избирательная кампания уже началась", -сказал Мазуронис.

Он 6 месяцев назад заявил о своем намерении баллотироваться в президенты, а 9 января представил свою программу.

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"Я уже раз 10 говорила, что буду кандидатом. После тьмы придет заря", – подтвердила 8 апреля свои намерения Малдейкене в передаче "Иные беседы".

Депутат намерена стать оппонентом возможному кандидату экономисту Гитанасу Науседе. Он о своем намерении еще официально не сообщил.

"Я им еще сделаю президентские выборы. Хотя я понимаю, что Науседа - отлично готовит малиновое варенье, и это описано в заказной статье, но придется ему поговорить по существу и об экономике и о внешней политике, а не мямлить что-то, пытаясь комментировать статистику и всякий раз иначе", – сказала Малдейкене.

64-летний Мазуронис сейчас работает в Европарламенте. Он был председателем Партии труда, до этого был членом "Порядка и справедливости". В правительстве Альгирдаса Буткявичюса работал на посту министра охраны окружающей среды. В 2009 г. он уже участвовал в президентских выборах.

59-летняя Малдейкене является депутатом литовского парламента. До этого она была членом Вильнюсского горсовета от "Литовского списка", преподавала в Вильнюсском университете и других университетах, была учителем экономики, работала в СМИ и пресс-секретарем. Малдейкене написала учебники по экономике для школ, переводила на литовский работы зарубежных авторов. Она является активным блогером и комментатором экономических событий.

DELFI напоминает, что о планах принять участие в выборах уже заявили двое бывших дипломатов 53-летний Вигаудас Ушацкас и 46-летний Жигимантас Павилёнис.

53-летний советник президента банка SEB Гитанас Науседа в минувшую пятницу сказал BNS, что о своем решении скажет в сентябре.

Экс-министр финансов 43-летняя Ингрида Шимоните сказала, что она будет думать над этим, если ее кандидатуру выдвинут однопартийцы.

"Крестьяне" пока о своем кандидате не говорят. Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что решение по этому вопросу он принял, но пока сообщать о нем не будет.

В рядах соцдемов самым серьезным кандидатом считается член ЕП Витянис-Повилас Андрюкайтис, но он о своем решении намерен объявить позже. Партия еще выбирает возможных кандидатов.

Движение либералов будет выбирать кандидатов на следующей неделе в выходные. Среди возможных претендентов - Пятрас Ауштрявичюс и Арунас Гелунас.

Ранее о намерении принять участие в президентских выборах заявлял депутат Наглис Путейкис.

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