"Президентские выборы начались. Мне кажется, что они странные. Кандидатов, кажется, много, но никто не признается (…). Это Литва, кто как умеет, тот так и танцует. Избирательная кампания уже началась", -сказал Мазуронис.
Он 6 месяцев назад заявил о своем намерении баллотироваться в президенты, а 9 января представил свою программу.
"Я уже раз 10 говорила, что буду кандидатом. После тьмы придет заря", – подтвердила 8 апреля свои намерения Малдейкене в передаче "Иные беседы".
Депутат намерена стать оппонентом возможному кандидату экономисту Гитанасу Науседе. Он о своем намерении еще официально не сообщил.
"Я им еще сделаю президентские выборы. Хотя я понимаю, что Науседа - отлично готовит малиновое варенье, и это описано в заказной статье, но придется ему поговорить по существу и об экономике и о внешней политике, а не мямлить что-то, пытаясь комментировать статистику и всякий раз иначе", – сказала Малдейкене.
64-летний Мазуронис сейчас работает в Европарламенте. Он был председателем Партии труда, до этого был членом "Порядка и справедливости". В правительстве Альгирдаса Буткявичюса работал на посту министра охраны окружающей среды. В 2009 г. он уже участвовал в президентских выборах.
59-летняя Малдейкене является депутатом литовского парламента. До этого она была членом Вильнюсского горсовета от "Литовского списка", преподавала в Вильнюсском университете и других университетах, была учителем экономики, работала в СМИ и пресс-секретарем. Малдейкене написала учебники по экономике для школ, переводила на литовский работы зарубежных авторов. Она является активным блогером и комментатором экономических событий.
DELFI напоминает, что о планах принять участие в выборах уже заявили двое бывших дипломатов 53-летний Вигаудас Ушацкас и 46-летний Жигимантас Павилёнис.
53-летний советник президента банка SEB Гитанас Науседа в минувшую пятницу сказал BNS, что о своем решении скажет в сентябре.
Экс-министр финансов 43-летняя Ингрида Шимоните сказала, что она будет думать над этим, если ее кандидатуру выдвинут однопартийцы.
"Крестьяне" пока о своем кандидате не говорят. Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что решение по этому вопросу он принял, но пока сообщать о нем не будет.
В рядах соцдемов самым серьезным кандидатом считается член ЕП Витянис-Повилас Андрюкайтис, но он о своем решении намерен объявить позже. Партия еще выбирает возможных кандидатов.
Движение либералов будет выбирать кандидатов на следующей неделе в выходные. Среди возможных претендентов - Пятрас Ауштрявичюс и Арунас Гелунас.
Ранее о намерении принять участие в президентских выборах заявлял депутат Наглис Путейкис.
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