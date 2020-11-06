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В новом выпуске "Delfi Главное" интервью с кандидатом на пост премьер-министра Литвы от партии консерваторов Ингридой Шимоните.

Говорим об преодолении коронавирусного кризиса, экономике, приоритетных задачах и программе будущего правительства Литвы, вспоминаем болезненные решения по обузданию кризиса 2008 года, БелАЭС и белорусских предпринимателях, отношениях Литвы с Россией и США.

И немного о личном с неожиданным ответом.
Ведущий - Олег Ерофеев.

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