Говорим об преодолении коронавирусного кризиса, экономике, приоритетных задачах и программе будущего правительства Литвы, вспоминаем болезненные решения по обузданию кризиса 2008 года, БелАЭС и белорусских предпринимателях, отношениях Литвы с Россией и США.
И немного о личном с неожиданным ответом.
Ведущий - Олег Ерофеев.
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