aA
В новом выпуске "Delfi Главное" интервью с кандидатом на пост премьер-министра Литвы от партии консерваторов Ингридой Шимоните.

Говорим об преодолении коронавирусного кризиса, экономике, приоритетных задачах и программе будущего правительства Литвы, вспоминаем болезненные решения по обузданию кризиса 2008 года, БелАЭС и белорусских предпринимателях, отношениях Литвы с Россией и США.

И немного о личном с неожиданным ответом.
Ведущий - Олег Ерофеев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Шимоните: главная задача для нового правительства - выйти из карантинной ситуации (28)

Главной задачей для нового правительства будет выход...

Политический обозреватель Артем Шрайбман: протесты в Беларуси будут сопровождать Лукашенко до конца его карьеры (276)

Чем , как и когда может закончиться зыбкое равновесие...

Президент Литвы в кандидатах в министры будет оценивать видение государства благосостояния (9)

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что перед...

"Delfi Главное": карантин и новые ограничения, Лукашенко закрыл границу, скорый запуск БелАЭС, аборты и результаты выборов в Сейм "Без маски": успех либералов - в чем секрет и что принесет их победа на выборах Литве? (27)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

"Delfi Главное": карантин все ближе, бесплатные таблетки, перевод часов и второй тур выборов в Сейм "Без Маски": один из основателей литовской школы джаза Владимир Тарасов и его коллекция нонконформистского искусства  (19)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

"Delfi Главное": что в бюджете, выборы, отопительный сезон, бойкот БелАЭС, ультиматум Лукашенко и кто пугает жителей Литвы? "Без маски": Александра Герасименя - самая известная белорусская пловчиха, которая переехала в Литву (22)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

"Delfi Главное": Литва выбирает Сейм, угроза карантина, дипломатическая война, отопительный сезон и юбилей Будрайтиса Первые парламентские выборы в условиях пандемии (17)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

"Delfi Главное": на балконе не покуришь, Макрон в Литве, чиновничьи зарплаты, санкции и 3 дня ада на Окрестина (2)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

TOP новостей

С завтрашнего дня в Литве вводят карантин: эпидемиологи говорят, что это еще не все (17)

С завтрашнего дня в Литве вводят карантин . Основные...

О главном для Ингриды Шимоните и будущего правительства Литвы: коронавирус, экономика, БелАЭС, белорусы в Литве, США и Россия  "Delfi Главное" - специальный гость (33)

В новом выпуске " Delfi Главное " интервью с кандидатом на...

За последние сутки в Литве диагностировали 1656 случаев коронавируса (13)

Минздрав Литвы сообщает, что в Литве за прошедшие...

Белорусский "бизнес" в Литве: литовские курильщики отдают белорусскому режиму миллионы (138)

Ежегодно Литва поддерживает белорусский авторитарный...

Положение трагическое: в течение двух недель плановые медуслуги перестанут предоставлять (90)

Несмотря на то, что пока плановые медицинские услуги в...

|Maža didelių žinių kaina