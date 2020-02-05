На встрече с литовскими журналистами она сказала, что переговоры ускоряются, но вместе с тем обратила внимание на то, что обычно решения принимаются после проведения двух раундов переговоров руководства.

"Председатель Европейского совета считает, что нужно договориться, его работа – подтолкнуть страны-члены к компромиссу, но обычно это бывает два (заседания) Европейского совета", – сказала дипломат.

Заседание Европейского совета в Брюсселе состоится 20 февраля.

Проблемы из-за "Брексита"

По словам Й. Нелюпшене, договориться о дележе бюджета становится сложнее, потому что общая казна стала меньше после выхода из ЕС Великобритании.

"Переговоры начались, они получают ускорение. Самая большая беда на переговорах об этой финансовой перспективе – ее размер, потому что из ЕС только что вышло Соединённое Королевство – крупный плательщик в бюджет ЕС. Он сильно уменьшается и договориться об уменьшающейся корзинке всегда труднее", – сказала журналистам в Брюсселе Й. Нелюпшене.

Литва добивается минимального сокращения в новом бюджете так называемых конвергенционных средств – в соответствии с последними предложениями, страны получат их на 27% меньше, чем получают в нынешней финансовой перспективе.

Среди приоритетов Литвы также – увеличение прямых выплат фермерам и финансирование работ по закрытию Игналинской АЭС (ИАЭС).

"Никакой переговорщик не может заранее сказать, что что-то нереально, мы собираем свои игрушки из этой песочницы и расходимся. Конечно, нужно бороться по мере возможностей, иметь аргументы и обосновывать их", – добавила она.

Предупреждение о влиянии на экономику

Предназначенные для конвергенционной политики средства являются одной из важнейших составляющих бюджета ЕС. Она предназначена для стимулирования социально-экономического развития государств ЕС, причём большая часть средств приходится на менее состоятельные страны и регионы ЕС.

В проекте бюджета 2021-2027 годов ассигнования на конвергенцию для Литвы сокращаются на 27% или примерно на 2 млрд евро.

По словам Й. Нелюпшене, аргументов в пользу того, что нужно вести переговоры и договориться, достаточно. Она сказала, что если финансовая помощь будет сокращена в соответствии с нынешним предложением, уменьшатся государственные инвестиции, страна может столкнуться с кризисом средних доходов, кроме того, Литва может перестать генерировать капиталовложения, а экономика может так замедлиться, что страна вернется в группу менее развитых стран.

"Другой аргумент, что практически все деньги, которые инвестируются через конвергенцию крупными державами посредством взносов в бюджет ЕС, реально к ним же и возвращаются. Если посмотреть, кто эти исполнители проектов для конвергенции, то зачастую это Германия, Швеция, Голландия. Эти деньги – предприятия этих стран, которые к ним же и возвращаются", – сказала Й. Нелюпшене.

"Большого энтузиазма спасать нас со стороны других стран нет, но чтобы кто-то прямо так говорил, что эти проблемы не нужно решать, такого нет", – добавила она.

Из-за того, что экономика Вильнюса растет быстрее экономики остальной Литвы, в новой финансовой перспективе страна будет разделена на два региона: Вильнюса и остальной Литвы. По словам Й. Нелюпшене, это разделение позволит стране сэкономить через будущий бюджет чуть более 1 млрд евро.

"Это связано с уровнем софинансирования. Это не влияет на наш общий конверт, мы получим определенную сумму денег, только вопрос, сколько нам придется доложить из национального бюджета. В Вильнюсском регионе понадобится национальный вклад побольше, а в регионе остальной Литвы – поменьше", – сказала Й. Нелюпшене.

В нынешней финансовой перспективе 2014–2020 годов Литва трактуется как один регион, а финансовая помощь ЕС составляет в среднем 85% всей суммы. По условиям софинансирования в будущем бюджете будут проводиться отдельные переговоры.

Помощь сельскому хозяйству

Согласно нынешнему проекту бюджета, финансовая поддержка Программе развития села сокращается примерно на 27%, а поддержка через прямые выплаты увеличивается примерно на 5,8%. В целом финансовая поддержка сельскому хозяйству сокращается примерно на 5%.

Литва добивается, чтобы выплаты ЕС литовским фермерам как можно скорее достигли среднего уровня государств-членов сообщества.

Сейчас литовские фермеры получают за один гектар пахотной земли выплату 181 евро, средний уровень в ЕС составляет 266 евро.

В соответствии с предложением Еврокомиссии (ЕК), выплаты в первые годы могут даже уменьшиться, но в конце 2027 года они увеличатся до 204 евро.

Бюджет ЕС – на 60 млрд евро меньше

После выхода Великобритании из ЕС бюджет сообщества на 2021-2027 годы уменьшается примерно на 60 млрд евро.

Страна еще будет вести переговоры с Брюсселем о партнерстве после её выхода, она сможет присоединиться к определённым программам ЕС.

На этой и следующей неделе главы стран-членов ЕС участвуют в двусторонних встречах с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. На встречах страны рассказывают о своих приоритетах и пожеланиях, позже председатель Европейского совета представит новый переговорный пакет.