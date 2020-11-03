Новым депутатам парламента Литвы вручены депутатские удостоверения

Удостоверения депутатам вручила председатель Главизбиркома Лаура Матьйошайтите. Позже эти удостоверения депутаты будут использовать во время голосования. Они также нужны для того, чтобы войти в зал заседаний.
С таким удостоверением депутат может войти в здание парламента и правительства, сообщает пресс-служба парламента.
До первого заседания, которое состоится 13 ноября новые депутаты должны отказаться от любых обязательств и должностей, которые не может занимать и выполнять депутат.
Из-за угрозы коронавируса церемония вручения удостоверений состоялась на улице, а не в зале заседания. В литовском парламенте 141 депутат.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: в среду будет предложено ввести всеобщий карантин (79)
Поскольку эпидемиологическая ситуация в стране...
Профессор: в этом году Рождество в Литве будет иным (9)
В Литве растет уровень заболеваемости коронавирусом ,...
Президент ассоциации: туристический бизнес этого не переживет (15)
Намерения правительства Литвы остановить...
Анализ правительства Литвы показал – легкий карантин не дает желаемого результата (38)
В Литве каждую неделю растет количество больных...
Литва прекратила закупку электроэнергии у Беларуси (54)
После того как на Белорусской АЭС началась выработка...