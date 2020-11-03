Новым депутатам парламента Литвы вручены депутатские удостоверения

Удостоверения депутатам вручила председатель Главизбиркома Лаура Матьйошайтите. Позже эти удостоверения депутаты будут использовать во время голосования. Они также нужны для того, чтобы войти в зал заседаний.

С таким удостоверением депутат может войти в здание парламента и правительства, сообщает пресс-служба парламента.

До первого заседания, которое состоится 13 ноября новые депутаты должны отказаться от любых обязательств и должностей, которые не может занимать и выполнять депутат.

Из-за угрозы коронавируса церемония вручения удостоверений состоялась на улице, а не в зале заседания. В литовском парламенте 141 депутат.