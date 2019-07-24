Комиссия по этике Литовского союза крестьян и зеленых решила, что спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис не нарушил этику. По словам лидера "крестьян" Рамунаса Карбаускиса спикер может остаться на посту, если договорится с социал-"трудовиками". Социал-"трудовики" выступили с новым предложением – откажутся от поста спикера в обмен на повышение "детских" денег.
Vytautas Kamblevičius, Ramūnas Karbauskis, Andrius Palionis
© DELFI / Karolina Pansevič

По словам Карбаускиса, комиссия по этике приняла свое решение с учетом возможного изменения коалиционного соглашения.

"На совете все коллеги ясно поняли, что коалиционное соглашение не может меняться, на его основании уже формируют правительство и т.д. Предположение, что это можно не выполнять, несправедливо. Но понятно, что комиссия могла такое предположить. В данном случае мы с уважением относимся к постановлению комиссии, но предположение нереально", – сказал Карбаускис.

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По его словам, члены этой комиссии не приглашали депутатов и других лиц, решение по спикеру было принято в ходе тайного голосования в парламенте.

"Наша цель - сохранить максимально крепкую позицию в правительстве, в коалицию пришли еще два партнера, Всего в коалиции 4 партии, до этого были две. Все это комиссия не учитывала, коллеги не являются лицами, которые активно участвуют в политике", – заметил он.

По словам Карбаускиса, если бы это был внутренний вопрос, он тоже сказал бы, что все в порядке, но это не так.

"Это ответственность перед всей Литвой", – сказал он. На вопрос, будет ли Пранцкетис исключен из партии, Карбаускис ответил, что это решит совет.

"Если социал-"трудовики" договорятся с Пранцкетисом, что он будет в рамках их квоты, будет их представлять на посту спикера, тогда никаких проблем не будет", – сказал лидер "крестьян".

Староста социал-"трудовиков" в парламенте Андрюс Палёнис сказал DELFI, что такой вариант можно обсудить, если Пранцкетис станет членом их партии.

"Я лично считаю, что спикер - член Литовского союза крестьян и зеленых. Должна быть беседа со спикером, вступит ли он в наши ряды. Потом уже будут дальнейшие решения. Я думаю, мое мнение и мнение партии будет таким же – если он вступит в нашу партию, сможет продолжить работу", – сказал Палёнис.

На вопрос, что будет, если Пранцкетис не станет членом их партии, то он сказал, что тогда сложно что-то прогнозировать. Но о выходе из соглашения не говорит.

"Я всегда говорил и буду говорить, коалиционное соглашение – не только дележ постов, это ценностные моменты. Могу сказать, что я согласился бы отказаться от поста спикера, если бы "детские" деньги повысили до 122 евро. С этим согласен и Гедиминас Киркилас и с членами фракции об этом говорили", – сказал депутат.

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