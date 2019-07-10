Новый апостольский нунций вручил верительные грамоты президенту Литвы

Новый апостольский нунций также передал пожелания папы Франциска завершающей работу на посту президента Д. Грибаускайте.
По словам президента, сейчас отношения Литвы со Святым Престолом особо хорошие и близкие.
"Святой Престол всегда активно защищает страны, борющиеся за свободу, и акцентирует важность международного права, поэтому Литву и Святой Престол объединяет поддержка таких стран, как Украина и Грузия, которые вынуждены направлять много сил на борьбу с агрессией и ее последствиями", – говорится в сообщении президентской администрации.
Президент обсудила с Р. Ражичем ценности, которые пестуют Евросоюз и Ватикан: мир, демократию, права человека и человеческое достоинство.
По словам главы государства, Литва ценит политику Святого Престола в деле помощи наиболее уязвимым, бедным людям, беженцам, а также в поддержке прав человека, поощрения вовлеченности женщин, в деле борьбы с пропагандой и ложью.
Д. Грибаускайте также отметила, что состоявшийся в прошлом году визит папы Франциска жители Литвы считают одним из важнейших событий 2018 года.
"Встреча со Святым Отцом укрепила веру жителей Литвы и придала новые внутренние силы", – говорится в сообщении.
П. Ражич до этого был апостольским нунцием в Анголе, в Сан-Томе и Принсипи, Кувейте, Бахрейне, Катаре, был апостольским делегатом на Аравийском полуострове, в Йемене, Объединенных Арабских Эмиратах.
П. Ражич - шестой апостольский нунций Ватикана в Литве и в Балтийских странах. Резиденция нунция находится в Вильнюсе.
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