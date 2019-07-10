Новый апостольский нунций вручил верительные грамоты президенту Литвы

В среду президент Литвы Даля Грибаускайте приняла верительные грамоты у посла Святого Престола в Литве Петара Ражича.
© AFP/Scanpix

Новый апостольский нунций также передал пожелания папы Франциска завершающей работу на посту президента Д. Грибаускайте.

По словам президента, сейчас отношения Литвы со Святым Престолом особо хорошие и близкие.

"Святой Престол всегда активно защищает страны, борющиеся за свободу, и акцентирует важность международного права, поэтому Литву и Святой Престол объединяет поддержка таких стран, как Украина и Грузия, которые вынуждены направлять много сил на борьбу с агрессией и ее последствиями", – говорится в сообщении президентской администрации.

Статьи по теме:
Папа Римский отправился в Абу-Даби для участия в крупной межрелигиозной встрече
Папа Франциск попрощался с Литвой  (12)

Президент обсудила с Р. Ражичем ценности, которые пестуют Евросоюз и Ватикан: мир, демократию, права человека и человеческое достоинство.

По словам главы государства, Литва ценит политику Святого Престола в деле помощи наиболее уязвимым, бедным людям, беженцам, а также в поддержке прав человека, поощрения вовлеченности женщин, в деле борьбы с пропагандой и ложью.

Д. Грибаускайте также отметила, что состоявшийся в прошлом году визит папы Франциска жители Литвы считают одним из важнейших событий 2018 года.

"Встреча со Святым Отцом укрепила веру жителей Литвы и придала новые внутренние силы", – говорится в сообщении.

П. Ражич до этого был апостольским нунцием в Анголе, в Сан-Томе и Принсипи, Кувейте, Бахрейне, Катаре, был апостольским делегатом на Аравийском полуострове, в Йемене, Объединенных Арабских Эмиратах.

П. Ражич - шестой апостольский нунций Ватикана в Литве и в Балтийских странах. Резиденция нунция находится в Вильнюсе.

Статьи по теме:

Программа визита Папы Римского в Литву (3)

Во вторник Ватикан опубликовал программу визита папы...

В Ватикане рассказали о целях поездки его госсекретаря в Москву (3)

Ватикан готов сыграть роль посредника в отношениях...

За благословением Папы: Лукашенко едет в Ватикан (2)

Александр Лукашенко 20 мая улетит в Италию и Ватикан ,...

Политика

Бакас покинет пост главы КНБО Cейма Литвы

Депутат Витаутас Бакас , покинувший фракцию правящего...

Правительство Литвы и профсоюзы подписали коллективное соглашение

В среду представители литовского правительства и...

Новый апостольский нунций вручил верительные грамоты президенту Литвы

В среду президент Литвы Даля Грибаускайте приняла...

Грибаускайте: на фоне усилия тенденций изоляции Литва должна распространять западные ценности (21)

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что на...

В Сейме Литвы предлагают сузить иммунитет депутатов, судей и министров (2)

Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис вместе с...

TOP новостей

Сколько стоят лук и капуста в Литве: таких цен еще не видели (38)

Читатель портала DELFI возмутился тем, что простой лук в...

Какой будет оставшаяся часть лета в Литве: рекордная жара останется в прошлом

День семи братьев (или день семи спящих) – 10 июля в...

Regitra предложила 70 000 новых номеров и рассказала, как получить желаемые (2)

Сегодня Regitra обновила список новых номеров. На этот раз...

В Вильнюсе откроется магазин без традиционных касс (11)

В одном из первых в Европе магазинов без касс будет...

Вильнюсская мэрия получила больше 260 архитектурных предложений для Концертного зала (3)

Вильнюсская мэрия 8 июля сообщила, что получила больше...