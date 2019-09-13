На первый взгляд – все запланировано, согласовано, обо всем сообщили заранее: не так, как в 2017 году, когда перед учениями "Запад" в странах НАТО, особенно в Балтийских, ощущалось беспокойство в связи с возможными конфликтными ситуациями, а такие настроения подогревали сами организаторы, предав огласке карты "Вейшнории" и "Весбарии". На этот раз сценарии не предают огласке, по крайней мере публично.

На этот раз даже подстраховались – учения будут проходить не рядом со странами НАТО, а к востоку от Москвы – никто не сможет упрекать Кремль в том, что, прикрываясь учениями он планирует что-то нехорошее.

"Учения сознательно проводят в области Нижнего Новгорода, чтобы не обострять ситуацию в Европе", – сказал в середине августа вице-министр обороны Беларуси Олег Белоконев, представляя совместные российско-белорусские учения "Щит Союза — 2019", которые пройдут в России 13-19 сентября.

Якобы все по традиции: на учениях будут отрабатывать задачи разного спектра – от борьбы с террористическими группами, до мощных ответных ударов, это обычная проверка армий России и Беларуси.

Такие заверения кажется должны были успокоить разговоры об укреплении влияния Кремля на Минск, опасности более глубокой интеграции российской и белорусской армий, а сам факт, что на этот раз не тысячи российских военных едут в Беларусь, а наоборот, усилил иллюзию спокойствия: ничего необычного не происходит. Но в широком контексте вопросов предостаточно.

Официально сообщается, что в учениях примут участие больше 12 000 военных, из них 4000 из Беларуси. Беларусь доставила на место учений 30 танков, 80 БТР и 50 артиллерийских систем – это дополнит 200 российских танков и столько же артиллерийских систем, а также 70 самолетов.

Минск старается, чтобы учения прошли слаженно. В начале сентября белорусские прокуроры провели "профилактические беседы" с военными, которые отправятся на учения в Россию. По словам прокуроров, эти беседы несут практическую пользу, они помогут избежать смертей, травм, неуставных отношений, нарушения правил обращения с оружием, загрязнения окружающей среды и незаконного поведения в отношении местных жителей".

Правда, Россия в сентябре примет и военных других стран, демонстрируя, что она - неизолированное государство, у нее есть друзья и союзники.

До конца учений "Щит Союза — 2019", а именно 16 сентября, в России начнутся другие учения- "Центр", в них примут участие 128 000 военных, 20 000 единиц сухопутной техники, 600 самолетов и 15 военных кораблей.

Среди участников Беларуси не будет, зато будут: Китай (1600 военных), Пакистан, Киргизия, Индия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

В учениях "Щит Союза — 2019" примут участие военные силы России, которые расположены на Западе страны, у границ НАТО. В ходе учений намереваются опираться на опыт, полученный "во время операций в Сирии", будут использованы тактические баллистические ракеты "Искандер".

И все это происходит на фоне общей напряженной атмосферы между Россией и США, а также НАТО, которые обвиняют друг друга в укреплении мощи, нарушении соглашений. а также тогда, когда некоторые страны, например, Франция, открыто говорят об ошибках в отношениях с Москвой и необходимости "снизить напряжение" с "евроскептически настроенной Россией".

И это не первый раз. До этого Западные страны, особенно Франция и Германия, говорили об улучшении отношений с Россией после нападения России на Грузию, в 2008 году. Учения "Щит Союза - 2019" пройдут не просто под Нижним Новгородом, а в Мулино, где в 2011 году немецкая компания Rheinmetall заключила сделку на сумму 140 млн. евро на строительство центра военной подготовки – создание инфраструктуры, тренажеров, другого оборудования. Благодаря немцам в этом центре могут постоянно тренироваться 30 000 российских военных.

Это рассердило союзников Германии, в их числе и США. И хотя в 2014 году после агрессии Кремля в Украине и аннексии Крыма ввели санкции, и Rheinmetall расторгла договор с "Оборонсервисом", россияне достроили центр сами.

С 2017 г. он работает на полную мощность и ежегодно готовит десятки тысяч военных, подготовленных по западным стандартам.

Все полученные навыки в сфере логистики, контроля, управления, связи и т.д. российские офицеры и военные отрабатывали в Украине и Сирии. А на улучшение организации Российской армии обратили внимание и высокопоставленные чины НАТО.

Тот факт, что Россия целенаправленно уже несколько лет готовится к одному или нескольким интенсивным конвенциональным конфликтам с равноценным или более продвинутым соперником признают и эксперты, и офицерский состав НАТО.

Прогресс заметен не только в вооружении, которое испытывалось в Сирии, но и в способности российских военных вести современную войну, координируя действия в реальное время в разных пространствах.

Например, учения "Центр" даже если в них будет использоваться вооружение второго или третьего эшелона и не столь хорошо подготовленные военные, как на Западе, ближе к границе НАТО, все равно пройдут испытания, чтобы можно было оценить их прогресс.

Между тем учения "Щит союза - 2019" позволят оценить возможности России действовать на нескольких фронтах. Подобные цели ставились на учениях "Восток", которые прошли в 2018 году.

Ни для кого на Западе не секрет, что "удары "Искандерами" по вражеским командным пунктам, важным точкам ВМС и ВВС" - это лишь намек на военную инфраструктуру НАТО.

И все это будет отрабатываться в присутствии белорусских военных, при их участии. Кроме того, несмотря на призыв улучшать отношения с Москвой, Франция все же обязалась защищать страны Балтии, если это потребуется и дислоцирует в Балтии своих военных.Кроме того, она не отозвала действующие в отношении России санкции.

Однако подобным образом новых отношений хотят и в Литве. Правда, не с Россией, а с Беларусью, несмотря на то, что из года в год военная интеграция России и Беларуси углубляется. А в то же время Литва говорит об улучшении отношений с Беларусью.

Об этом Гитанас Науседа, нынешний президент Литвы, говорил еще во время предвыборной кампании. Когда он вступил в должность, стал громко заявлять о стремлении к диалогу с Минском.

"Отношения с Беларусью, по моему мнению, могут поддерживаться, и мы будем делать шаги, чтобы они развивались даже с учетом того факта, что в вопросе Островецкой АЭС ничего не меняется", – сказал в передаче "В центре внимания на DELFI" Науседа.

В конце августа на встрече с политологами он обсуждал возможность перемен в двухсторонних отношениях с Минском.

На встрече присутствовал глава МИД Линас Линкявичюс и 8 политологов – Гедрюс Чеснакас, Кястутис Гирнюс, Юлианас Яхновичюс, Томас Янелюнас, Лауринас Йонавичюс, Анджей Пукшто, Линас Кояла и Витис Юрконис.

Юрконис сказал DELFI, что само стремление поддерживать отношения с Беларусью понятно из-за географического, исторического, культурного слоя. Тем более, что роль Беларуси в регионе понятна и в свете трансатлантических отношений – это демонстрирует и визит Джона Болтона в Минск.

Однако политолог считает, что постоянное внимание к Беларуси в последние 25 лет заставляет Александра Лукашенко, лавирующего между Западом и Россией, набивать себе цену.

Поэтому все зависит от содержания этого диалога. надо точно знать, чего хочешь от таких отношений, тем более что геополитическое влияние Запада не важно для Беларуси, да и нет иллюзий, что Лукашенко и его режим изменятся.

"Есть два опасных предположения, первое - будто Минск хочет отдалиться от Кремля. Да, движение есть, но экономическое, а не геополитическое. Второе, что прежняя политика не оправдала себя. А какой она была? Главное – последовательность.

Но это не значит, что надо сидеть в окопах и ждать – мы слишком долго недооценивали свой потенциал. Надо знать соседа, нужны контакты на разных уровнях, чтобы понимать происходящее", – сказал Юрконис об инициативе Науседы.

На встрече с главой НАТО Йенсом Столтенбергом Науседа отметил, что Литва будет пытаться строить отношения с Беларусью, несмотря на вопрос Островецкой АЭС.

"Да, мы понимаем, что эта страна не является полностью независимой, особенно в сфере обороны. Но мы должны проявлять бдительность и быть готовы к действиям со стороны этих стран. Мы неоднократно повторяем слово "диалог". Он нужен не только с Россией, но и с Беларусью", – сказал Науседа.

И чем же такие заявления отличаются от заявлений других стран, которые говорят, что несмотря на все сложности, надо поддерживать диалог с Россией? И напротив – что демонстрирует Беларусь участием в учениях с Россией, особенно в контексте учений "Щит союза"? Наконец, какие сигналы в ответ на слова о диалоге шлет Литве Лукашенко?

"Пока желаний со стороны Минска немного. Реальных шагов, а не слов - тоже, тем более в военном смысле, поскольку многие эксперты, руководствуясь риторикой Минска, попадают в сеть "видят то, что хотят, чтобы видели", они слушают о чем Лукашенко говорит с Болтоном, но не слышат, что он говорит в парламенте или на встрече с Владимиром Путиным. Поэтому наши ожидания должны быть скромнее", – заметил эскперт.