Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте поздравила жителей с новым 2019 годом!
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"Дорогие жители Литвы! Подходит к концу особенный, исторический, год! Яркий и насыщенный. Мы убедились, как много у нас друзей во всем мире. Они к нам приезжали, поздравляли и вместе с нами способствовали популяризации Литвы.

В следующем году нас ждет много вызовов и на международной арене, и внутри страны.

Мы всё преодолеем, если не позволим утвердиться воинствующей незграмотности и агрессивному популизму.

Нужно беречь свободную Литву, права и свободы наших граждан. Будем их защищать и ничего не бояться – будем уверенными в себе!

Желаю всем смелости и мудрости!

С Новым годом!"

Конкретные события или политиков Д. Грибаускайте в своем поздравлении не упоминала. В 2019 году в Литве пройдут выборы президента, муниципальных советов и Европарламента. Нового президента жители страны выберут в мае.

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