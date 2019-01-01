"Дорогие жители Литвы! Подходит к концу особенный, исторический, год! Яркий и насыщенный. Мы убедились, как много у нас друзей во всем мире. Они к нам приезжали, поздравляли и вместе с нами способствовали популяризации Литвы.
В следующем году нас ждет много вызовов и на международной арене, и внутри страны.
Мы всё преодолеем, если не позволим утвердиться воинствующей незграмотности и агрессивному популизму.
Нужно беречь свободную Литву, права и свободы наших граждан. Будем их защищать и ничего не бояться – будем уверенными в себе!
Желаю всем смелости и мудрости!
С Новым годом!"
Конкретные события или политиков Д. Грибаускайте в своем поздравлении не упоминала. В 2019 году в Литве пройдут выборы президента, муниципальных советов и Европарламента. Нового президента жители страны выберут в мае.
Прогноз BNS: десять политических и общественных событий в Литве в 2019 году (4)
С началом нового года BNS рассказывает о важнейших...
Спикер парламента Литвы раскритиковал президента Грибаускайте (33)
Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис начал...
Новогоднее поздравление президента: нужно беречь свободную Литву (251)
Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте...
Президент Литвы поделилась самыми запоминающимися мгновениями 2018-ого года (36)
За несколько дней до Нового года президент Литвы Даля...
Правительство Литвы готовит план действий на случай неприятного Brexit-сюрприза (23)
Правительство Литвы готовит план действий на случай,...
TOP новостей
В Литве вступила в силу новая налоговая реформа: проверьте свою зарплату (11)
С 1 января в Литвы вступила в силу новая налоговая...
Сын Прунскене: в деле о шпионаже меня допрашивали, но под арест не брали (5)
В конце прошлого года правоохрана сообщила о том, что...
В Литве публично объявляют цены на продукты в магазинах (4)
С 1 января в Литве начали публично объявлять цены на 20...
Лекарства на АЗС и в магазинах еще не появились: мешают ограничения
С 1 января 2019 года в Литве вступили в силу поправки к...
Вильнюсская полиция продает с аукциона машины и сено (1)
Вильнюсская полиция 3 января проведет аукцион, на...