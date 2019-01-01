"Дорогие жители Литвы! Подходит к концу особенный, исторический, год! Яркий и насыщенный. Мы убедились, как много у нас друзей во всем мире. Они к нам приезжали, поздравляли и вместе с нами способствовали популяризации Литвы.
В следующем году нас ждет много вызовов и на международной арене, и внутри страны.
Мы всё преодолеем, если не позволим утвердиться воинствующей безграмотности и агрессивному популизму.
Нужно беречь свободную Литву, права и свободы наших граждан. Будем их защищать и ничего не бояться – будем уверенными в себе!
Желаю всем смелости и мудрости!
С Новым годом!", - сказано в поздравлении президента.
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