"Дорогие жители Литвы! Подходит к концу особенный, исторический, год! Яркий и насыщенный. Мы убедились, как много у нас друзей во всем мире. Они к нам приезжали, поздравляли и вместе с нами способствовали популяризации Литвы.

В следующем году нас ждет много вызовов и на международной арене, и внутри страны.

Мы всё преодолеем, если не позволим утвердиться воинствующей безграмотности и агрессивному популизму.

Нужно беречь свободную Литву, права и свободы наших граждан. Будем их защищать и ничего не бояться – будем уверенными в себе!

Желаю всем смелости и мудрости!

С Новым годом!", - сказано в поздравлении президента.