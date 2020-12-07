"Мы должны устоять под давлением и не только не допустить попадания на наш рынок выработанного на ней электричества, но и свести к минимуму его попадание в нашу энергетическую систему", - констатируется в документе.

Как цель в программе указана "абсолютная блокада БелАЭС и достижение ее в масштабе Евросоюза (ЕС)", правительство будет придерживаться установки, что АЭС не может действовать, так как она небезопасна, а Литва не станет покупать электроэнергию у Беларуси.

"Мы обеспечим, что на рынок Литвы электроэнрегия с БелАЭС не будет попадать ни прямо, ни косвенно, и наши потребители не будут за нее платить, а пропускная способность Литвы с Беларусью не будет учитываться как составная часть общей пропускной способности стран Балтии для торговли с третьими странами", - говорится в программе.