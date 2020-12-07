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Новое правительство Литвы намерены ускорить реализацию проекта синхронизации энергосетей с сетями материковой Европы, в поле его зрения останется и блокада Белорусской АЭС (БелАЭС, в Островце), указано в обнародованном в понедельник проекте программы правительства.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Itar-Tass / Scanpix

"Мы должны устоять под давлением и не только не допустить попадания на наш рынок выработанного на ней электричества, но и свести к минимуму его попадание в нашу энергетическую систему", - констатируется в документе.

Как цель в программе указана "абсолютная блокада БелАЭС и достижение ее в масштабе Евросоюза (ЕС)", правительство будет придерживаться установки, что АЭС не может действовать, так как она небезопасна, а Литва не станет покупать электроэнергию у Беларуси.

"Мы обеспечим, что на рынок Литвы электроэнрегия с БелАЭС не будет попадать ни прямо, ни косвенно, и наши потребители не будут за нее платить, а пропускная способность Литвы с Беларусью не будет учитываться как составная часть общей пропускной способности стран Балтии для торговли с третьими странами", - говорится в программе.

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