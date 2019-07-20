Новейшие рейтинги: Науседа по популярности напоминает Адамкуса в 1998 году

"Негативных оценок лишь 5,2%, это действительно хороший результат. Рейтинг президента Г. Науседы похож на рейтинг Валдаса Адамкуса в 1998 году", – сказал руководитель Центра исследований общественного мнения и рынка Vilmorus Владас Гайдис.
Президента Далю Грибаускайте в последние дни ее работы положительно оценили 63,2% опрошенных.
"Её результат достаточно стабилен, больше её не будут оценивать, это ее последняя точка – и совсем не плохая", – заявил В. Гайдис.
Третий – мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис. Его положительно оценивают 54,5% респондентов. Четвертый – председатель Сейма Викторас Пранцкетис (53,2% положительных оценок), пятый – министр транспорта Рокас Масюлис, его положительно оценивают 49,1%.
Далее в десятку входит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс (48,4%), премьер Саулюс Сквернялис (42,4%), мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс (34%), лидер "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис (33,3%) и министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкевичюс (30,4%).
Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus опрос жителей проводил 5 – 13 июля.
Был опрошен 1021 человек.
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