В рейтинге президентских выборов популярность лидирующего Гитанаса Науседы снизилась, а его основные конкуренты Ингрида Шимоните и Саулюс Сквернелис немного улучшили свои позиции, показывает опрос "Vilmorus", который публикует ежедневная газета Lietuvos Rytas.
Ingrida Šimonytė, Gitanas Nausėda, Saulius Skvernelis
© DELFI montažas

Во время опроса в этом месяце за экономиста Г. Науседу готовы были проголосовать 23,5% избирателей. В феврале его рейтинг достиг 27,3 процента.

Член Сейма И. Шимоните при поддержке консерваторов получила 22% голосов (в феврале - 20%). Саулюс Сквернялис - 18,4% голосов (16% в феврале).

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Изменения в рейтинге могли быть вызваны слегка измененной методологией опроса.

«Впервые список людей, зарегистрированных в качестве кандидатов, составляет 15 человек, но этот список практически не изменился», - сказал BNS Владас Гайдис, глава Vilmorus.

До этого вопрос был открытым, и респонденты могли сами указать, за кого они будут голосовать.

Четвертым в списке является социал-демократ Витянис Андрюкайтис, которого поддерживают 4,7% (2,8% в феврале), 3,6 процента проголосовали бы за философа Арвидаса Юозайтиса (4,5 процента в феврале) и 2,3 процента выбрали бы либерала Пятраса Ауштрявичюса (1,9% в феврале).

Центр общественного мнения и исследования рынка Vilmorus провел опрос населения 7-15 марта.

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