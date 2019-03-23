Во время опроса в этом месяце за экономиста Г. Науседу готовы были проголосовать 23,5% избирателей. В феврале его рейтинг достиг 27,3 процента.
Член Сейма И. Шимоните при поддержке консерваторов получила 22% голосов (в феврале - 20%). Саулюс Сквернялис - 18,4% голосов (16% в феврале).
Изменения в рейтинге могли быть вызваны слегка измененной методологией опроса.
«Впервые список людей, зарегистрированных в качестве кандидатов, составляет 15 человек, но этот список практически не изменился», - сказал BNS Владас Гайдис, глава Vilmorus.
До этого вопрос был открытым, и респонденты могли сами указать, за кого они будут голосовать.
Четвертым в списке является социал-демократ Витянис Андрюкайтис, которого поддерживают 4,7% (2,8% в феврале), 3,6 процента проголосовали бы за философа Арвидаса Юозайтиса (4,5 процента в феврале) и 2,3 процента выбрали бы либерала Пятраса Ауштрявичюса (1,9% в феврале).
Центр общественного мнения и исследования рынка Vilmorus провел опрос населения 7-15 марта.
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