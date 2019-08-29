К этой партии планирует присоединиться избранный в Сейм по списку СО-ЛХД и ушедший из нее после конфликта с руководством парламентарий Римантас Дагис.
Среди учредителей – помощник председателя парламентского Комитета по образованию и науке, "агрария" Эугениюса Йовайши Витаутас Синица, философы Витаутас Раджвилас и Кястутис Дубникас, дирижер Пятрас Бингялис, историк Раса Чепайтене, актер Гедиминас Сторпирштис, специалист в сфере охране памятников Ромас Пакальнис, писатель Томас Вилуцкас и еще около 40 лиц.
"Мы бы не считали, что нужна какая-то новая партия, если бы Союз Отечества следовал декларируемым им ценностным принципам. Но поскольку они этого не делают, скажем, уже десятилетие, появилась необходимость заполнить эту пустоту христианско-демократической партии", – сказал BNS В. Синица.
По его словам, сейчас решается, учреждать ли новую партию, или объединиться на основании одной из уже существующих партий, а ближайшей целью новой политсилы будут парламентские выборы 2020 года. Самая поздняя дата созыва учредительного съезда – январь.
В. Синица подчеркнул, что основными ценностями партии будет христианская мораль, сохранение литовской идентичности, суверенитета. Будет акцентироваться стремление к социальной справедливости, которое традиционно декларируют левые.
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