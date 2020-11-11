Новая коалиция разделила министерства, выбран кандидат на пост спикера

"Мы получили решение правления Движения либералов, которым одобрили переговоры, это позволило договориться о втором кандидате - Чмилите-Нильсен будет кандидатом на пост спикера", – сказал лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.
По словам Ландсбергиса, также договорились о том, что два министерства будут переданы Движению либералов, еще три - Партии свободы. По его словам, вопрос вице-спикеров еще не решен.
"Время есть, дискуссии будут длиться и среду, и в четверг", – сказал лидер консерваторов.
Кандидат правящей коалиции на пост премьер-министра - Ингрида Шимоните. Это указано в коалиционном соглашении.
Глава ДЛ Чмилите-Нильсен сказала, что правление партии одобрило предложенную квоту, но окончательные позиции - предмет переговоров.
Лидер Партии свободы Аушрине Армонайте сказала, что для них главное - "осуществить свои приоритеты в сфере образования, прав человека и экономической свободы".
В подписанном в понедельник документе правые силы называют свои ценности, важнейшие приоритеты, работы на ближайшее время, порядок подготовки правительственной программы.
В договоре также названы отдельные вопросы, особенно актуальные для партнеров, по которым нет общего согласия. Среди них – законодательные изменения, позволяющие обеспечить декоммунизацию публичных пространств, узаконение написания личных имен на основной странице документов всеми буквами латинского алфавита, безвозмездное предоставление информации из Центра регистра журналистам о юридических лицах, ратификацию Стамбульской конвенции, декриминализацию владения небольшим количеством наркотических веществ, а также изменения к законам, которые "позволят узаконить партнерские отношения нейтральные в вопросе пола", разрешить баллотироваться в сейм с 21 года. После подписания этого соглашения начнутся переговоры по правительственной программе и кандидата в министры, а также по позициям в Сейме.
Новое правительство должна возглавить лидер списка консерваторов Ингрида Шимоните. У этой коалиции будет минимум 74 представителя в Сейме из 141.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Парламент Литвы установил штрафы за курение на балконах многоквартирных домов
Парламент Литвы 10 ноября установил штрафы за курение...
Новая коалиция разделила министерства, выбран кандидат на пост спикера
Представители правоцентристского большинства на этой...
Глава Минздрава Литвы: я почти не сомневаюсь, что карантин будет продлен (67)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига во...
Несмотря на пандемию, литовцы живут лучше: стало больше представителей среднего класса (194)
В этом году в Литве увеличилось количество...
Министр: вполне реально получить первые дозы вакцины от COVID-19 уже в январе (28)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...