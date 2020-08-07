Нота: Литва осуждает загрузку топлива в реактор БелАЭС

Об этом говорится во врученной МИД Литвы Минску в пятницу ноте протеста, которая решительно осуждает действия Беларуси, сообщил МИД.

Действия Беларуси нарушили принципы открытости, прозрачности и добрососедства, а деятельность АЭС из-за близости к столице Литвы Вильнюсу, нерешенных проблем ядерной безопасности и несоблюдения безопасности во время строительства представляет прямую угрозу для национальной безопасности Литвы, ее окружающей среды и населения, говорится в ноте.

Нота содержит призыв к Минску остановить работы по запуску АЭС, пока не будут проведены в жизнь рекомендации стресс-тестов Евросоюза (ЕС), сотрудничать с Европейской группой регуляторов ядерной безопасности, Еврокомиссией и другими международными организациями.

Литва будет и впредь добиваться общих решений в ЕС, в форматах международных конвенций и других многосторонних форматах по поводу констатации допущенных Беларусью нарушений и исправления недостатков, утверждает МИД.

"Мы надеемся на принципиальную реакцию как со стороны Еврокомиссии, так и от МАГАТЭ, ведь этап загрузки ядерного топлива означает, что приближается запуск АЭС. Для реализации рекомендаций по ядерной безопасности и стандартов безопасности нужны активные действия со стороны Еврокомиссии, в первую очередь, то, что связано с реализацией рекомендаций по проведению стресс-тестов", - на пресс-конференции заявил министр энергетики Ж. Вайчюнас.

Физические испытания БелАЭС уже по сути начались, а первую электроэнергию станция сможет производить уже через пару месяцев, заявил руководитель Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Михаил Демченко.

Литовская электропередающая компания Litgrid уже информировала участников рынка Nord Pool Spot, что когда БелАЭС начнет производить электроэнергию, то торговли на перемычке между Литвой и Беларусью не будет.