Это был акт волеизъявления, определивший судьбу Литвы на многие десятилетия вперед. О том, как проходил процесс вступления в НАТО, вспоминает Линас Линкявичюс – глава литовского МИДа, который в прежние годы дважды занимал пост литовского министра обороны. Первыми шагами по укреплению обороны было создание военной бригады Geležinis Vilkas (Железный волк), что впоследствии сыграло положительную роль по вступлению страны в Североатлантический военный блок.
Как говорит Линас Линкявичюс, до 2000 года среди политиков международного уровня присутствовал скептицизм по отношению к Литве. Многие считали ее шансы на вступление в Альянс довольно призрачными. Основания для таких суждений были: литовской армии катастрофически не хватало средств.
Несмотря на это, страна упорно шла к своей цели, укрепляя обороноспособность и доказывая свою военную состоятельность. Время показало, что эта тактика была верна. 29 марта 2004 года Литва стала полноправным членом Альянса. Сегодня страна определяет судьбу Североатлантического блока наряду с его остальными членами.
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