Эту позицию он изложил в ответ на вопрос журналистов о том, является ли Россия для Израиля больше дружественным или враждебным государством.
"В одно время Россия была враждебным государством, я говорил об этом премьерам (Балтийских стран – BNS), когда я служил в армии 50 лет назад, мы воевали с Россией, у берегов Суэцкого канала. Россия поддерживала тогдашнего нашего врага - Египет: они стреляли в наши самолеты, мы сбивали российских пилотов", рассказал глава израильского правительства.
Б. Нетаньяху отметил, что с этого времени отношения стран испытали "драматические изменения", а наибольшей была трансформация после падения Берлинской стены, когда с крахом Советского Союза миллионы евреев из России выехали в Израиль.
"Сформировался культурный, языковой мост людей и тому подобное. Отношения претерпели трансформацию, и, несомненно, мы хотели бы видеть укрепляющиеся отношения во всех сферах, но это нереально в сегодняшнем сложном мире. Сегодня мы договорились о многих вещах, и одна из них - решение России дислоцировать силы в Сирии, рядом с нашими границами", - сказал Б. Нетаньяху.
Премьер подчеркнул, что на нескольких встречах с президентом России Владимиром Путиным оговорил технические решения, благодаря которым воздушные силы двух стран могу избежать столкновений, "чтобы не вернуться во времена, которые были 50 лет назад, и не сбивали самолеты друг друга".
"И нам удалось избежать этого. Я выразил нашу позицию о том, что Иран должен покинуть Сирию. Иран стремиться создать военный фронт-базу, четка выражая цель уничтожить Израиль с сирийкой территории", - заверил Б. Нетаньяху.
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