10 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила новый состав ЕК и должности еврокомиссаров. Литовский кандидат 28-летний Синкявичюс получил должность еврокомиссара охраны окружающей среды.
"Виргиниюс - прекрасный молодой политик. Он заслужил хорошее имя в своей сфере. Я убеждена, что он добьется результатов в сфере "озеленения", – сказала Урсула фон дер Ляйен.
Но не все положительно оценили Синкявичюса. Одни посчитали, что он слишком молод и неопытен. Политологи заметили, что он, несмотря на то, что представляет Литовский союз крестьян и зеленых, своими действиями и ценностями не напоминает европейских "зеленых".
Его кандидатуру отказался поддержать даже европарламентарий "крестьянин" Стасис Якелюнас. Он ставит в укор Синкявичюсу недостаток компетентности.
"Не хватает компетентности. Есть и моральные аргументы. Он не поддержал девушек, пострадавших от Маяускаса (депутата Миколаса Маяускаса)", - сказал Якелюнас.
Именно Синкявичюс познакомил Якелюнаса с одной из девушек. Якелюнас организовал создание комиссии по делу Маяускаса, но не хватило голосов.
"Не хватило одного голоса, Синкявичюса или нет, не знаю", - сказал Якелюнас.
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