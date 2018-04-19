"Представленный премьером кандидат Г. Данелюс не будет назначен на пост министра юстиции из-за вероятного конфликта интересов. Адвокат сам принимает решения о представлении интересов и защите того или иного клиента. Выбор кандидата представлять клиентов в конкретном деле о политической коррупции не позволяет назначить его на политическую позицию", - говорится в комментарии президентского ведомства.

Саулюс Сквернялис называет неожиданностью решение президента Дали Грибаускайте отклонить его кандидатуру на должность министра юстиции.

"Неожиданность", - сказал в четверг BNS глава правительства.

На вопрос, будет ли он искать другого кандидата, премьер ответил, что сначала хочет узнать аргументы президента.

"Не знаю, пока посмотрю на аргументы и буду искать дальнейшие юридические пути", - сказал С. Сквернялис.

Г. Данелюс отказался комментировать BNS решение президента до тех пор, пока не увидит мотивы этого решения.

"Представленный премьером кандидат Г. Данелюс не будет назначен на пост министра юстиции из-за вероятного конфликта интересов. Адвокат сам принимает решения о представлении интересов и защите того или иного клиента. Выбор кандидата представлять клиентов в конкретном деле о политической коррупции не позволяет назначить его на политическую позицию", - говорится в комментарии президентского ведомства.

Премьер С. Сквярнялис сообщил о представлении Г. Данелюса на должность министра юстиции на встрече в понедельник, а в среду официально представил президенту эту кандидатуру.

Согласно Конституции, министров назначает президент по представлению премьера.

Г. Данелюс представлял пресс-секретаря президента Дайву Ульбинайте в деле, в котором она обвинялась в раскрытии государственной тайны. В этом деле Д. Ульбинайте была оправдана.

В последнее время Г. Данелюс представлял в деле о политической коррупции концерна MG Baltic и нескольких партий подозреваемого в даче взяток бывшего вице-президента концерна Раймондаса Курлянскиса. Дело на этой неделе передано в суд.