"Представленный премьером кандидат Г. Данелюс не будет назначен на пост министра юстиции из-за вероятного конфликта интересов. Адвокат сам принимает решения о представлении интересов и защите того или иного клиента. Выбор кандидата представлять клиентов в конкретном деле о политической коррупции не позволяет назначить его на политическую позицию", - говорится в комментарии президентского ведомства.
Саулюс Сквернялис называет неожиданностью решение президента Дали Грибаускайте отклонить его кандидатуру на должность министра юстиции.
"Неожиданность", - сказал в четверг BNS глава правительства.
На вопрос, будет ли он искать другого кандидата, премьер ответил, что сначала хочет узнать аргументы президента.
"Не знаю, пока посмотрю на аргументы и буду искать дальнейшие юридические пути", - сказал С. Сквернялис.
Г. Данелюс отказался комментировать BNS решение президента до тех пор, пока не увидит мотивы этого решения.
"Представленный премьером кандидат Г. Данелюс не будет назначен на пост министра юстиции из-за вероятного конфликта интересов. Адвокат сам принимает решения о представлении интересов и защите того или иного клиента. Выбор кандидата представлять клиентов в конкретном деле о политической коррупции не позволяет назначить его на политическую позицию", - говорится в комментарии президентского ведомства.
Премьер С. Сквярнялис сообщил о представлении Г. Данелюса на должность министра юстиции на встрече в понедельник, а в среду официально представил президенту эту кандидатуру.
Согласно Конституции, министров назначает президент по представлению премьера.
Г. Данелюс представлял пресс-секретаря президента Дайву Ульбинайте в деле, в котором она обвинялась в раскрытии государственной тайны. В этом деле Д. Ульбинайте была оправдана.
В последнее время Г. Данелюс представлял в деле о политической коррупции концерна MG Baltic и нескольких партий подозреваемого в даче взяток бывшего вице-президента концерна Раймондаса Курлянскиса. Дело на этой неделе передано в суд.
Сквернялис заговорил об интересах президентской службы
Глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис ,...
"Неожиданность": президент отклонила предложенную премьером кандидатуру на пост министра юстиции Литвы (3)
Президент Литвы Даля Грибаускайте не назначит...
Министр сельского хозяйства Литвы: никаких доходов от хозяйства матери я не получаю (1)
Министр сельского хозяйства Литвы Бронюс Маркаускас...
Литва поздравляет Израиль с 70-летней годовщиной независимости (6)
В связи с 70-летием независимости Израиля президент...
Оппозиция Сейма Литвы совещалась по поводу интерпелляции министру сельского хозяйства (1)
Представители оппозиционных фракций Сейма Литвы в...
TOP новостей
Водителям Литвы готовят сюрприз: налог на автомобили (59)
Во многих странах есть разные налоги для...
"Неожиданность": президент отклонила предложенную премьером кандидатуру на пост министра юстиции Литвы (3)
Президент Литвы Даля Грибаускайте не назначит...
После Brexit жителям Литвы будет сложнее эмигрировать в Великобританию (13)
В ходе переговоров по Brexit достигнут прогресс, однако...
Сквернялис заговорил об интересах президентской службы
Глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис ,...
Заупокойную службу по погибшему юноше проводил нетрезвый настоятель
18 апреля вечером в вильнюсском храме Блаженного Юргиса...