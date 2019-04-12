"Всем удалось собрать", – сказала BNS вице- председатель ГИК Светлана Мисявичене.

По ее данным, наименьшее количество голосов представили общественный избирательный комитет "Список профессора доктора Станисловаса Томаса" и "Партия зеленых". Комитет собрал 10 тыс. 474 подписей, а партия – 10 тыс. 995.

Наибольшее число подписей – 22 тыс. 406 – собрала партия "Порядок и справедливость", более 20 тыс. – Блок Вальдемара Томашевского и Русский Альянс.

"С утра начнем проверять подписи. На это у нас десять дней", – сказала С. Мисявичене.

Чтобы партия или избирательный комитет могли участвовать в выборах в ЕП, они обязаны собрать не менее 10 тыс. подписей избирателей.

Выборы в ЕП состоятся 26 мая.