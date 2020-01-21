Нелегкий выбор: президент Литвы, как и соседи, в Израиль не едет

Такое решение глава государства принял в последний момент – еще в понедельник утром сообщалось, что он будет принимать участие в церемонии в Иерусалиме, которая состоится 22-23 января.
DELFI напоминает, что первым о том, что не поедет в Израиль, заявил президент Польши Анджей Дуда. Он таким образом выразил протест против того, что ему, в отличие от президентов России и Германии не предоставили возможности выступить на этом форуме.
Дуду не включили в список спикеров на форуме, который пройдет 23 января в Мемориале жертв холокоста Яд Вашем.
Глава Польши высказал озабоченность в связи с высказываниями президента РФ Владимира Путина о том, что на Польше лежит часть ответственности за подстрекательство к Второй мировой войне, писал BNS. На мероприятия в Израиль не поедет и президент Эстонии, а Латвию представит премьер-министр.
Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис в понедельник отказался комментировать BNS связь решения Г. Науседы с участием В. Путина в мероприятии и спорными заявлениями России – он лишь указал, что президент решил провести больше времени на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Вместо ранее запланированного двухдневного визита в Давос он будет находиться на Всемирном экономическом форуме три дня. В дополнительный день, на четверг запланированы встречи президента с лидерами других стран и международных бизнес-организаций. Президент вернется из Давоса в четверг вечером", – сказал А. Бубнялис.
27 января мероприятие по случаю 75-летия освобождения узников Аушвица пройдут в Польше в музее Аушвиц-Биркенау.
21 января утром появилось сообщение, в котором сказано, что Гитанас Науседа примет участие в мероприятиях в Польше, которые пройдут 27 января. На эти мероприятия приедут главы и представители 120 стран мира.
Особое внимание на этой церемонии уделят людям, которые пережили ад этого концлагеря – их свидетельства и сегодня не позволяют забыть о самой большой трагедии в истории человечества.
"Я еду в символическое место – концлагерь Аушвиц-Биркенау – чтобы оказать дань памяти миллионам евреев, жизни которых унес Холокост во время ВМВ. Низкий поклон и тем двум сотням тысяч евреев, которые были нашими соотечественниками. Мы обязаны отдать дань памяти жертвам Холокоста, добиваться исторической справедливости и всеми силами противостоять любым формам ненависти", – сказал перед визитом глава Литвы.
В мероприятиях памяти Холокоста планирует принять участие спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис с делегацией.
Нацистский Концлагерь Аушвиц-Биркенау на территории Польши был самым большим лагерем смерти. В 1940–1945 гг. там уничтожили больше 1,5 млн. людей разных национальностей. Выживших узников лагеря освободили 27 января 1945 года.
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