Нынешние тенденции более благоприятны для Науседы. Глава агентства Baltijos tyrimai социолог Раса Алишаускене обратила внимание на то, что он лидировал на большей части избирательных участков, у Шимоните был большой резерв у избирателей за границей.

"Но сейчас референдума не будет, поэтому у эмигрантов меньше мотивов идти на выборы. Поэтому число голосующих за рубежом должно снизиться", – сказала Алишаускене.

Социолог обратила внимание на то, что проведенные перед первым туром опросы показывают, что люди голосовавшие за других кандидатов, чаще упоминали, что если их кандидат не выйдет во второй тур, будут голосовать за Науседу.

"Все очень зависит от активности. Избиратели Шимоните лучше мобилизованы. Науседа - это такой хороший выбор, но не настолько, чтобы "крестом за него ложиться". Избиратели Шимоните думают так: "Если потребуется, подниму всю свою деревню", - сказала Алишаускене.

Социолог заметила, что в последнюю неделю, когда кампания стала агрессивнее, Шимоните стали больше отождествлять с партией.

"Это несколько мобилизует людей, которым эта партия не нравится. Это может активизировать избирателей Науседы, которые поленились бы идти на второй тур – поскольку "оба кандидата хорошие, и ничего плохого в Литве не случится". "Когда началась поляризация – Союз отечества или не Союз отечества, может прийти больше сторонников Науседы", – сказала Алишаускене.

Она не могла сказать, поможет ли Шимоните акцентирование вопросов о финансировании предвыборной кампании Науседы.

"Вопрос в том, сработало это, может это будет иметь такой же успех как запугивания Карбаускиса, которые не помогли, а может подействовали наоборот во вред. Шимоните сейчас помощь не нужна. Люди, которые хотят за нее голосовать, убеждены. А то, что стали больше говорить лидеры партии, которые активизируют свой электорат перед выборами, то тут возникает вопрос – не оказывают ли они Шимоните медвежью услугу", – сказала Алишаускене.

Она не считает, что дискуссии могут что-то решить в последний момент.

Доцент Вильнюсского университета Андрюс Шуминас считает, что Науседа выиграл, сходив на встречу с "крестьянами", поскольку во втором туре важно перенять поддержку других кандидатов.

Он также считает Науседу более универсальным кандидатом, который подойдет более широкому кругу избирателей.

Сильным местом Шимоните Шуминас считает ее харизму.