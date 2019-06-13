"Не забывайте о слоне в комнате": в Литве обсудили сценарии вмешательства России в дела Беларуси

В ходе 7-ого Форума свободной России, прошедшего в Тракай 8-9 июня, российские, белорусские и литовские политические и общественные деятели в рамках дискуссионной панели "Беларусь и проблемы безопасности Восточной Европы" обсуждали в числе прочего очередное обострение российско-белорусских отношений как подготовку к недружественному поглощению одного государства другим.

"Для россиян происходящее в Восточной Европе – и в Беларуси, и в Украине – обладает очень большим значением. С одной стороны, то, что происходило в Беларуси долгое время, внезапно стало чрезвычайно значимым как портрет того режима, который случился и в России. И теперь часто белорусы шутят над нами – что бы мы ни сказали, они говорят: у нас это уже было 10 лет назад. С Украиной у нас такая же сложная ситуация. Теперь украинцы шутят над нами и говорят: то, что у нас сейчас, у вас будет через десять лет. Таким образом, мы, российские оппозиционеры, попали в такой странный промежуток безвременья", – отметил модератор дискуссии, политолог, научный сотрудник BNAC Александр Морозов.

"Что для Путина хорошо, то его и убьёт"

Задавая тон дискуссии, Александр Морозов заявил, что режим Путина настолько агрессивен и настолько активен во внешней политике, настолько особенно в последнее время гегемонистски действует применительно к ближайшим соседям и на дальних рубежах, что это политика несомненно является опасной и для него самого же.

"Не случайно Гарри Каспаров говорил: что для Путина хорошо, то его и убьёт. В значительной степени колоссальную угрозу для самого путинского режима представляет то изменение концепции безопасности, которое он и навязывает окружающим народам", – сказал Александр Морозов.

Белорусский оппозиционный политик, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников поддержал модератора дискуссии, подчеркнув, что общественно-политическая модель в России строится по образцу белорусской, "лукашенковской" модели.

"И с этой точки зрения надо относиться к тому, что происходит между Путиным и Лукашенко: это не межгосударственные отношения, это отношения двух ОПГ, которые конфликтуют между собой, договариваются между собой... Не в первый раз конфликт, не в первый раз примирение", – заявил политик, отметив, что наступившее затишье в отношениях Беларуси и России не связано с изменением стратегии Путина и Кремля по Беларуси.

"Я думаю, принято решение не в пользу Лукашенко и, соответственно, не в пользу независимости Беларуси. Просто поменяли игроков. Ещё неизвестно, кто опаснее: вместо провокационного Бабича прислали спокойного, воспринимаемого Лукашенко Мезенцева, который еще более близок к Путину и будет, наверное, осуществлять этот план, который существует в Кремле, не менее эффективно", – поделился уверенностью Андрей Санников.

Слон в комнате

Вероятность аншлюса Беларуси Россией очень высока, полагает исследователь фонда "Свободная Россия" Илья Заславский.

"Фонд "Свободная Россия" выпустил доклад "Россия. Сценарии 2030". Практически везде красной линией идёт среди всех авторов, включая Александра и моих собственных двух сценариев, вероятность того или иного аншлюса Беларуси. Я лично считаю, что вероятность очень большая, что идёт серьёзная подготовка к тому, чтобы иметь всё наготове для этого аншлюса", – сказал общественный деятель.

И.Заславский заявил, что страны Запада не будут воевать за независимость Беларуси. В то же время и внутри Беларуси он не видит серьёзных сил, готовых противостоять целенаправленной политике Кремля по аншлюсу, "особенно, если Кремль сумеет перетащить на свою сторону часть силовиков и местных олигархов".

"Кремлю к 2024 году станет вообще выгодно создать это союзное государство", – заявил эксперт фонда "Свободная Россия".

И.Заславскому возразил белорусский политобозреватель, сотрудник сайта Tut.by Артём Шрайбман, заявив, что, несмотря на заявления о том, что В.Путин живёт в своём мире, принимая решения в полном отрыве от рационального взвешивания, некая логика за его решениями есть, как есть и "некая грань ущерба, за которой издержки начинают превышать бонусы".

"Все мы понимаем, что в условиях такого несопоставимого веса двух сторон никакой углубленной интеграции, которая не является поглощением, быть не может. Тут нельзя быть немножко беременным. Потеряв свою валюту, банковскую систему или таможню, авторитарная власть лишается важнейших рычагов своей власти. В случае с Беларусью, мне кажется, когда мы говорим, что это такой невероятно лёгкий вариант поглощения, мы забываем слона в комнате: Александра Лукашенко", – отметил журналист.

По мнению А.Шрайбмана, А.Лукашенко любит власть ещё больше В.Путина, и поэтому для журналиста является загадкой, "что можно предложить белорусской высшей власти, <…>, какой вентиль закрутить, чтобы Лукашенко отказался от самого дорогого, что у него есть".

Сотрудник сайта Tut.by заметил, что способности России к так называемому "regime change" переоцениваются, поскольку России за последние 30 лет не удалось сменить ни одного режима.

"Россия хорошо умеет вмешиваться в дела демократических и квазидемократических государств. Россия умеет отхватывать то, что плохо лежит у временно ослабевших государств. Но Россия никогда не свергала режимов", – подчеркнул А.Шрайбман.

Также политический обозреватель отметил, что разговоры о возможном предательстве белорусского режима силовыми структурами в случае российской агрессии не подкреплены никакими серьёзными фактами, кроме того, что сотрудники их "30 лет назад учились в российских ВУЗах".

"30 лет службы под присягой в независимой авторитарной стране со взаимной слежкой друг за другом десятка ведомств, и со всеми жизненными и финансовыми интересами, привязанными к этой стране, которые могут нарушиться при приходе российского бизнеса, – всё это мы как-то опускаем, когда говорим о том, что силовики могут предать", – подчеркнул А.Шрайбман.

Гарант аншлюса

Парламентарий, бывший дипломат Жигимантас Павилёнис заявил, что самым большим фактором эвентуального конфликта является В.Путин, и заверил присутствующих в том, что литовская сторона будет делать всё для распространения на восток свободы и демократии.

"Мы не верим Лукашенко. Это никакой не гарант безопасности, это гарант аншлюса. Мы не верим этим драмам и конфликтам [между Россией и Беларусью]. Наши лидеры, которые что-то хотят с ним перезагрузить, потом очень глупо выглядят. Путин с Лукашенко создаёт новую Берлинскую стену от Калининграда до оккупации Украины и Грузии. Мы делаем всё, чтобы Украина, Молдова и Грузия через 10 лет стали членами ЕС и НАТО. А Лукашенко сделал всё, чтобы пропустить все возможности пойти по европейскому пути", – заявил член Сейма Литвы.

Жигимантас Павилёнис отметил, что нужно сделать всё, чтобы людей, которые верят в европейскую Беларусь, стало больше.

"У нас есть Европейский гуманитарный университет – 3000 душ, которые уже получают европейские дипломы. Я думаю, это элита будущей Беларуси", – поделился уверенностью литовский парламентарий, выдвинув предложение наряду с Форумом свободной России проводить и Форум свободной Беларуси.

Создание ССР

По мнению Артёма Шрайбмана, в данное время даже в белорусской номенклатуре есть проевропейски настроенные люди, концентрирующиеся вокруг Министерства иностранных дел Беларуси.

"Вокруг белорусского МИД действительно собрались бóльшие сторонники белорусской независимости, чем весь остальной госаппарат, которые уж точно не видят Беларусь в составе России, и я думаю, что бóльшая часть этих людей видят Беларусь частью большой европейской семьи", – заявил журналист.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников на это возразил, что в номенклатуре не будет никаких движущих сил, если не создастся определённая ситуация в самом обществе.

"Почему-то [начало действия Договора о создании Союзного государства Беларуси и России] отсчитывают от 1999 года. На самом деле первое соглашение о создании – я ещё успел до своей отставки увидеть документ, он назывался "Создание ССР - Союза суверенных республик". Вот такие вот креативщики были. Кстати, предложение шло из Беларуси, от Мясниковича (бывший премьер-министр Беларуси. – Ред.). Первый раз называю. Жареный факт", – поделился белорусский политик.

По мнению Андрея Санникова, сейчас у российской демократической оппозиции есть уникальный момент: сегодня из-за войны в Украине на них обращено внимание всего мира, имеются выходы на всех мировых политиков и пока что есть внутренние деньги для оппозиции. Этим моментом надо сейчас воспользоваться, заявил политик:

"Демократия в России должна будет прирастать из Беларуси. Самый большой положительный эффект – если будет демократия в Беларуси", – заключил Андрей Санников.

"Белорусы являются чрезвычайно перспективным для евроинтеграции народом, и я считаю, что для нас, для русских, было бы огромным облегчением, если бы белорусы влились в нас, тем самым наши возможности освобождения от самих себя значительно бы расширились, – пошутил, завершая дискуссию, Александр Морозов и, посерьёзнев, добавил: – Довольно много всего ещё придумывать нам придется, потому что у меня нет никаких ощущений, что это закончится быстро, в горизонте каких-то ближайших 10 лет".