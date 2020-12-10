Он выразил надежду, что соглашение будет утверждено на проходящем в четверг и пятницу в Брюсселе заседании Европейского совета, отметив, что этого ждут все государства сообщества.
"Отрадно видеть, что, благодаря огромным усилиям Германия в качестве председательствующего государства, Польша и Венгрия достигли промежуточного соглашения. И я очень надеюсь, что мы утвердим это соглашение во время наших дискуссий. В таких случаях мы обычно говорим о взаимовыгодном решении, но в данном случае, на мой взгляд, в выигрыше от ситуации - 27", - сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе.
"Если мы не достигнем этого компромисса, все будем в проигрыше", - сказал литовский лидер.
На саммите ЕС главы государств также планируюти дать оценку переговорам с Соединенным Королевством о "Брексите".
На фоне того, что Будапешт и Варшава с ноября блокируют утверждение бюджета на многолетнюю перспективу и пакет мер по восстановлению экономики, главы правительств стран сообщают, что в принципе достигли соглашения с Брюсселем и надеются договориться по этому вопросу на саммите блока, проходящем на этой неделе.
Разногласия связаны с предложением Брюсселя связать финансирование членов ЕС с соблюдением принципов правового государства - правительства Польши и Венгрии обвиняются в ущемлении демократических свобод.
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