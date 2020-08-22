"Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси, говоря о предполагаемых внешних угрозах, которые не имеют под собой никаких оснований", - сказал президент в комментарии BNS.

Г. Науседа высказал свою позицию после того, как в субботу А. Лукашенко заявил, что возле границы страны было зафиксировано "серьезное движение" сил НАТО, что привело к введению высокой боевой готовности.

В последние недели в Беларуси проходят акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов.