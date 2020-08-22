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Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что высказывания режима Александра Лукашенко о внешних угрозах, с которыми сталкивается Беларусь, не имеют под собой никаких оснований, и поэтому цель таких высказываний - отвлечь внимание от внутренних проблем.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси, говоря о предполагаемых внешних угрозах, которые не имеют под собой никаких оснований", - сказал президент в комментарии BNS.

Г. Науседа высказал свою позицию после того, как в субботу А. Лукашенко заявил, что возле границы страны было зафиксировано "серьезное движение" сил НАТО, что привело к введению высокой боевой готовности.

В последние недели в Беларуси проходят акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов.

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