"Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси, говоря о предполагаемых внешних угрозах, которые не имеют под собой никаких оснований", - сказал президент в комментарии BNS.
Г. Науседа высказал свою позицию после того, как в субботу А. Лукашенко заявил, что возле границы страны было зафиксировано "серьезное движение" сил НАТО, что привело к введению высокой боевой готовности.
В последние недели в Беларуси проходят акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов.
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