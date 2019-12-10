Науседа заявил, что банковский налог может быть введен незамедлительно

Глава государства во вторник сказал, что новые налоги должны быть утверждены "с достаточно большим предупредительным периодом", однако в отношении налога на прибыль может быть сделано исключение.

"Возможно, можно говорить о таком налоге, как налог на прибыль, его уплата имеет определенную специфику, он делится частями и, возможно это не так болезненно, если он вступит в силу с более коротким предупреждающим периодом", – сказал журналистам в Утене Г. Науседа.

Правящие сейчас рассматривают повышение тарифа налога на прибыль, превышающую 2 млн евро. В отношении такой прибыли будет применяться 20-процентный тариф налога, что на пять процентных пунктов выше, чем сейчас.

Г. Науседа добавил, что, решая вопрос о бюджете следующего года без введения новых налогов, он также учтет соответствие проекта закону о фискальной дисциплине.

По его словам, стихийное рассмотрение бюджета в Сейме дает основания инициировать новые правила, которые бы предусматривали введение новых налогов "с определенным достаточно длительным предупредительным периодом".

"Мы должны разделить – сокращение существующих налоговых льгот, повышение тарифов могут рассматриваться с меньшим периодом контроля или подготовки, однако совершенно новые налоги (...) должны вводиться более осторожно, и точно не так хаотично, как сейчас", – сказал Г. Науседа.

Президент отметил, что его радует установленный в проекте бюджета рост пенсий и детских пособий.

"Да, это шажок, пусть и скромный, в направлении благосостояния, однако это должны получить обе сбалансированные стороны. У нас есть и социальные цели, и, с другой стороны, мы не можем толкать и бизнес, и населения в такое стихийное положение", – сказал президент.