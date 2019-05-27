"В этом смысле выборы в Сейм весной были бы действительно превосходящей альтернативой", - сказал журналистам в понедельник Г. Науседа.
По его словам, нынешняя дата выборов Сейма передает новой власти "еще на один год наследие той экономической политики, которую наметило еще старое правительство.
Идею изменения даты парламентских выборов после перерыва в несколько лет снова предложили правящие "крестьяне", оппозиция утверждала, что она открыта для обсуждения этой темы.
Сейчас в Конституции намечено, что очередные выборы Сейма проводятся в год истечения полномочий членов Сейма во второе воскресенье октября.
Чтобы перенести дату выборов Сейма с осени на весну, нужно менять Конституцию. Голосование по конституционным поправкам проводится в парламенте два раза с перерывом между голосованиями не менее три месяца. Положения считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей состава сейма или не менее 94 парламентариев.
Также Гитанас Науседа говорит, что хотел бы, чтобы женщины в правительстве составляли хотя бы треть.
"Я говорил, что хотел бы, чтобы для начала, как программа-минимум, женщин в правительстве была примерно треть", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.
И все же Г. Науседа признал, что осуществить это при наличии сформированного правительства было бы сложно.
Однако он считает, что кандидатуры женщин могли бы быть предложены в том случае, если бы части министров пришлось уйти.
"Даже если часть министров поменяется, я со всей серьезностью буду рассматривать и надеюсь, что прежде всего будут кандидатуры женщин, которые могли бы занять эти позиции, если некоторым министрам после реформирования правительства придется уйти", - сказал Г. Науседа.
Сейчас все четырнадцать литовских министерств возглавляют мужчины.
Г. Науседа сказал, что поддерживает скандинавскую точку зрения на равенство полов.
Шимоните после поражения на выборах: мне жаль Рамунаса Карбаускиса (1)
Кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните , которая...
Науседа: за досрочные выборы в Сейм Литвы весной и за женщин в правительстве (2)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит,...
Почему Шимоните не помогли ни фейсбук, ни известные люди: мнение экспертов (34)
Ингрида Шимоните в своей избирательной кампании...
Выяснилось, кто представит Литву в Европарламенте
Сразу после полуночи Главзибирком Литвы представил...
Малдейкене о мандате в ЕП: это – абсолютная, ошеломительная победа (5)
Литовский депутат, экономист Аушра Малдейкене ,...
TOP новостей
Почему Шимоните не помогли ни фейсбук, ни известные люди: мнение экспертов (34)
Ингрида Шимоните в своей избирательной кампании...
Выяснилось, кто представит Литву в Европарламенте
Сразу после полуночи Главзибирком Литвы представил...
Ночь после выборов – глазами фотографов портала DELFI
26 мая в Литве президентом выбрали Гитанаса Науседу....
Семья нового президента Литвы: супруга - эксперт по протоколу, дочери проживают за границей (5)
Рядом с избранным президентом Литвы Гитанасом...
Суд принял иск в связи с Дворцом спорта, Имущественный банк работы не останавливает
Проживающий в Израиле литвак просил суд запретить Turto...