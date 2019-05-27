Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что выборы в Сейм следовало бы провести не осенью, а весной с той целью, чтобы новое правительство сразу же могло начать составление государственного бюджета.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Karolina Pansevič

"В этом смысле выборы в Сейм весной были бы действительно превосходящей альтернативой", - сказал журналистам в понедельник Г. Науседа.

По его словам, нынешняя дата выборов Сейма передает новой власти "еще на один год наследие той экономической политики, которую наметило еще старое правительство.

Идею изменения даты парламентских выборов после перерыва в несколько лет снова предложили правящие "крестьяне", оппозиция утверждала, что она открыта для обсуждения этой темы.

Статьи по теме:
Гитанас Науседа выступил с речью на площади Даукантаса: отныне все будет иначе  (9)
Науседа: я могу представить себе Шимоните на посту премьер-министра  (15)

Сейчас в Конституции намечено, что очередные выборы Сейма проводятся в год истечения полномочий членов Сейма во второе воскресенье октября.

Чтобы перенести дату выборов Сейма с осени на весну, нужно менять Конституцию. Голосование по конституционным поправкам проводится в парламенте два раза с перерывом между голосованиями не менее три месяца. Положения считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей состава сейма или не менее 94 парламентариев.

Также Гитанас Науседа говорит, что хотел бы, чтобы женщины в правительстве составляли хотя бы треть.

"Я говорил, что хотел бы, чтобы для начала, как программа-минимум, женщин в правительстве была примерно треть", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

И все же Г. Науседа признал, что осуществить это при наличии сформированного правительства было бы сложно.

Однако он считает, что кандидатуры женщин могли бы быть предложены в том случае, если бы части министров пришлось уйти.

"Даже если часть министров поменяется, я со всей серьезностью буду рассматривать и надеюсь, что прежде всего будут кандидатуры женщин, которые могли бы занять эти позиции, если некоторым министрам после реформирования правительства придется уйти", - сказал Г. Науседа.

Сейчас все четырнадцать литовских министерств возглавляют мужчины.

Г. Науседа сказал, что поддерживает скандинавскую точку зрения на равенство полов.

Статьи по теме:

Президент Литвы поздравила Науседу с победой на выборах (2)

Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила...

Речь Науседы: я не такой человек, как Даля Грибаускайте (20)

Лидирующий на президентских выборах в Литве...

Науседа говорит, что поменял бы риторику в отношении России (15)

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа говорит,...

Политика

Шимоните после поражения на выборах: мне жаль Рамунаса Карбаускиса (1)

Кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните , которая...

Науседа: за досрочные выборы в Сейм Литвы весной и за женщин в правительстве (2)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит,...

Почему Шимоните не помогли ни фейсбук, ни известные люди: мнение экспертов (34)

Ингрида Шимоните в своей избирательной кампании...

Rima Baškienė, Ramūnas Karbauskis Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Vytautas Juozapaitis, Gabrielius Landsbergis Petras Auštrevičius Viktoras Uspaskichas Valdemaras Tomaševskis Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė

Выяснилось, кто представит Литву в Европарламенте

Сразу после полуночи Главзибирком Литвы представил...

Малдейкене о мандате в ЕП: это – абсолютная, ошеломительная победа (5)

Литовский депутат, экономист Аушра Малдейкене ,...

TOP новостей

Почему Шимоните не помогли ни фейсбук, ни известные люди: мнение экспертов (34)

Ингрида Шимоните в своей избирательной кампании...

Rima Baškienė, Ramūnas Karbauskis Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Vytautas Juozapaitis, Gabrielius Landsbergis Petras Auštrevičius Viktoras Uspaskichas Valdemaras Tomaševskis Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė

Выяснилось, кто представит Литву в Европарламенте

Сразу после полуночи Главзибирком Литвы представил...

Gitanas Nausėda su žmona Diana Gitanas Nausėda su žmona Diana

Ночь после выборов – глазами фотографов портала DELFI

26 мая в Литве президентом выбрали Гитанаса Науседу....

Семья нового президента Литвы: супруга - эксперт по протоколу, дочери проживают за границей (5)

Рядом с избранным президентом Литвы Гитанасом...

Суд принял иск в связи с Дворцом спорта, Имущественный банк работы не останавливает

Проживающий в Израиле литвак просил суд запретить Turto...