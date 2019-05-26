Науседа: я могу представить себе Шимоните на посту премьер-министра

"Я могу представить себе такой сценарий при одном условии - если она стала бы членом партии, ведь не член партии не может возглавить партию. Если бы она стала членом партии и правящую коалицию формировал бы Союз отечества-Христианские демократы Литвы, то я могу себе представить ее как подходящего кандидата на пост премьера", – сказал журналистам Науседа.