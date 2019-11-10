По словам главы Литвы, сотрудничество между странами постоянно укрепляется и в двустороннем и в международном отношении.

Науседа заметил, что об общем видении угроз свидетельствует и вовлечение Италии в укрепление безопасности стран Балтии.

"Участие итальянских военных в батальоне НАТО и миссия воздушной полиции в 2020 году - это конкретные обязательства Италии перед союзниками", – сказано в сообщении.

По словам Науседы, Литва понимает угрозы, с которыми сталкивается Италия. "В свою очередь Литва участвует в деятельности Южного стратегического центра в Неаполе, укрепляя общий ответ НАТО на терроризм, помогая обеспечить стабильность на юге", – сказал он.

В пресс-релизе сказано, что на встрече акцентировались тесное сотрудничество странами в сфере бизнеса, науки, академического обмена и культуры.

"Италия - важный торговый партнер Литвы – в прошлом году по товарообороту Италия была на 8- м месте. Экспорт Литвы в Италию постоянно растет, литовские продукты питания там ценятся и находят своего покупателя", – сказано в сообщении.