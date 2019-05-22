Парламентское большинство ("крестьяне" и социал-трудовики) встречаются с кандидатом в президенты Литвы Гитанасом Науседой. В четверг утром правление партий решит, кого из кандидатов поддержать на выборах.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы примем решение завтра утром, состоится заседание правления партии. Мы рады, что один из кандидатов согласился прийти и ответить на вопросы. Шимоните ответила на наши вопросы письменно. Эта позиция нас несколько разочаровала. Я думаю, что наша коллега по парламенту точно могла найти час и прийти на встречу", – сказал журналистам Рамунас Карбаускис.

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DELFI напоминает, что пригласить кандидатов на встречу 17 мая решил Совет "крестьян".

Кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните сразу заявила, что из-за напряженной повестки дня она не сможет прийти на встречу, поскольку у нее запланирована встреча за пределами столицы. Кандидат ответила на вопросы "крестьян" письменно.

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